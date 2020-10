Caso Neuss: en el country habían matado a una mujer con 74 cuchillazos

¿Quién limpiará los enchastres? Quienquiera que sea, no tiene un trabajo envidiable. Al menos si se consideran los antecedentes que tiene el country Martindale, ubicado a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Porque el presunto femicidio de Jorge Neuss no es el primer hecho de sangre que ocurre ahí. Cinco años atrás, un hombre asesinó a su ex mujer con 74 puñaladas.

Fue el caso de Fernando Farré, quien arremetió con dos cuchillos contra su ex mujer Claudia Schaefer el 21 de agosto de 2015. Alrededor, las 310 hectáreas de arboleda, las cinco canchas de polo -dos de golf- y la pileta de natación, entre otros facilities, no pudieron evitar que Farré siguiera con su ira irracional.

Las pericias indicaron que la mayoría de los cortes se produjeron mientras Schaefer, que intentó defenderse, estaba viva. El puntazo fatal fue uno que le entró por el cuello. Y fue un final especialmente indignante porque ella lo había denunciado ante la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia.

Pero a veces es más fácil construir facilities que trabajar a fondo asuntos relacionados con la violencia de género. Con Farré condenado a perpetua, y un lustro después de aquel crimen, la hipótesis más fuerte es que otro vecino de ese recoleto vecindario, Neuss, mató hoy a su esposa antes de quitarse la vida.