Miércoles en Mendoza: buenas condiciones y tarde agradable

El tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, sin alertas meteorológicas.

Luego de varios días marcados por la inestabilidad, Mendoza tendrá este miércoles 12 de noviembre un respiro con buen tiempo y temperaturas agradables. Desde Contingencias Climáticas informaron que el cielo se mantendrá poco nublado, con vientos leves del este y condiciones estables en todo el territorio provincial.

La temperatura máxima será de 27°, mientras que la mínima se ubicará en 14°, lo que anticipa una jornada templada, ideal para actividades al aire libre. En la cordillera, el tiempo también se mantendrá tranquilo, con poca nubosidad y sin alertas vigentes.

El pronóstico para el jueves y viernes en Mendoza El jueves llegará con un ascenso en la temperatura, que alcanzará los 31°C, y cielo despejado durante gran parte del día. Sin embargo, el SMN prevé tormentas aisladas hacia la noche y nevadas en la cordillera.