Miércoles en Mendoza: buenas condiciones y tarde agradable
Contingencias Climáticas anticipa una día con cielo despejado, vientos leves y una máxima de 27°. Se esperan buenas condiciones en Mendoza.
Luego de varios días marcados por la inestabilidad, Mendoza tendrá este miércoles 12 de noviembre un respiro con buen tiempo y temperaturas agradables. Desde Contingencias Climáticas informaron que el cielo se mantendrá poco nublado, con vientos leves del este y condiciones estables en todo el territorio provincial.
La temperatura máxima será de 27°, mientras que la mínima se ubicará en 14°, lo que anticipa una jornada templada, ideal para actividades al aire libre. En la cordillera, el tiempo también se mantendrá tranquilo, con poca nubosidad y sin alertas vigentes.
El pronóstico para el jueves y viernes en Mendoza
El jueves llegará con un ascenso en la temperatura, que alcanzará los 31°C, y cielo despejado durante gran parte del día. Sin embargo, el SMN prevé tormentas aisladas hacia la noche y nevadas en la cordillera.
Ya el viernes, la inestabilidad ganará protagonismo nuevamente: se esperan tormentas con posible caída de granizo y nubosidad variable, aunque las temperaturas seguirán elevadas, con 31°C de máxima.