Microbiota y bienestar: cómo la alimentación consciente transforma los hábitos en Argentina

Un estudio del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) para Danone muestra que la microbiota intestinal se ha vuelto un tema central en la salud y bienestar de los argentinos. Ocho de cada diez personas saben qué es y dos tercios toman acciones para mantenerla equilibrada mediante la alimentación, la hidratación y el ejercicio.

El informe, basado en una muestra representativa de mayores de 18 años en todo el país, detalla que el 66% de los encuestados modifica su dieta o hábitos para proteger su microbiota, y el 75% considera que el consumo de yogur tiene un efecto positivo sobre la salud intestinal. Esta tendencia refleja una creciente conciencia sobre la importancia del bienestar digestivo en la vida cotidiana.

La microbiota intestinal , compuesta por billones de bacterias beneficiosas, regula funciones esenciales del organismo como la digestión, la inmunidad, el metabolismo y el sistema nervioso. Según el informe, mantener su equilibrio depende en gran medida de la alimentación: una dieta variada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y alimentos fermentados, fortalece las bacterias “buenas” que protegen el cuerpo.

Los especialistas destacan que la microbiota se forma y consolida durante los primeros y segundos 1000 días de vida. En este período, una nutrición adecuada, que incluya alimentos naturales y probióticos, es clave para fortalecer el sistema inmune. En los bebés que no reciben leche materna, las fórmulas infantiles aportan ingredientes funcionales que favorecen una microbiota saludable.

Juan Garibaldi, CEO & Senior VP de Danone Cono Sur, remarcó: “El bienestar empieza desde adentro. En Danone trabajamos para ofrecer alimentos que acompañen el equilibrio de las personas, promoviendo una relación más consciente con lo que comemos y cómo nos cuidamos”.

Educación y hábitos saludables, los próximos desafíos

El estudio también revela que el 85% de los encuestados da gran importancia al consumo de fibra y más de la mitad prioriza los probióticos y alimentos fermentados. Sin embargo, solo el 52% considera que su microbiota es realmente saludable, lo que representa una oportunidad para reforzar la educación nutricional y promover hábitos más sostenibles.

Además, el 67% de los argentinos consulta a profesionales de la salud sobre temas digestivos. Para Garibaldi, este dato confirma un cambio de paradigma: “Hoy sabemos que la salud digestiva es mucho más que evitar molestias: es la base para el bienestar integral. La microbiota es protagonista de esta revolución silenciosa en la salud pública”.

Ciencia e innovación al servicio del bienestar

Con más de 30 años de presencia en Argentina, Danone continúa impulsando su propósito de “Brindar salud a través de alimentos y bebidas a la mayor cantidad de personas posible”. En línea con esta misión, la compañía promueve la innovación científica y la difusión de información confiable para ayudar a construir una relación más consciente con la alimentación y el cuidado del cuerpo.