Reelección de los alimentos: una nueva oportunidad

Volver a elegir los alimentos que tenemos en la alacena reduce desperdicio, cuida el bolsillo y abre sabores. Ideas simples de una comida con buenos nutrientes.

Cada 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, nos invita a reflexionar sobre cómo producimos, consumimos y valoramos nuestros alimentos. La invitación podría ser aún más cercana: reelegir nuestra forma de alimentarnos. No solo pensar en qué comemos, sino en cómo nos vinculamos con los alimentos, con quiénes los producen y con la tierra que los hace posibles.

Porque, aunque hoy el foco suele ponerse en garantizar más cantidad de comida, el verdadero desafío está en otro lugar: la pérdida de calidad nutricional y de conexión con el origen de lo que comemos. Muchos de los productos que llegan a nuestra mesa han ido perdiendo densidad nutricional, consecuencia directa de suelos degradados y prácticas agrícolas poco sustentables. Estas fuentes de los nutrientes que luego nos alimentan están cada vez más empobrecidos. En algunas regiones del mundo se estima una pérdida de entre el 20 % y el 50 % de materia orgánica en los suelos más fértiles. Cuando un suelo se degrada (por erosión o sobreexplotación sin reposición de nutrientes), pierde su capacidad de sostener cultivos verdaderamente nutritivos. Así, aunque aumente la productividad, disminuye la calidad nutricional de lo que comemos.

La agricultura moderna tiende a la homogeneización Pocas especies dominan la producción mundial. Este empobrecimiento de la biodiversidad agrícola no solo limita los nutrientes presentes en las dietas, sino que también hace al sistema más vulnerable a plagas, sequías y cambios climáticos. Menos diversidad significa menos resiliencia y menos sabor, tanto en el campo como en el plato.

alimentos La agricultura moderna tiende a la homogeneización: pocas especies dominan la producción mundial. Archivo MDZ. El sistema alimentario actual busca producir más para una población creciente, pero lo hace a costa de la fertilidad de la tierra. Los alimentos cultivados en suelos degradados tienden a contener menos minerales esenciales (como magnesio, zinc o hierro) y menos compuestos antioxidantes. El resultado: una abundancia de calorías, pero una pobreza de nutrientes. A esto se suman los efectos del cambio climático, las sequías, las inundaciones y los costos crecientes de los insumos agrícolas. Todo impacta, de manera silenciosa, en la calidad de lo que comemos.

Reelegir no es una metáfora: es una decisión cotidiana Empieza mucho antes de votar con el carrito del supermercado: empieza cuando volvemos a cocinar, cuando decidimos aprender, probar, tocar los alimentos. Porque no hay manera de incorporar nuevos alimentos si no los compramos, si no los probamos, si no los llevamos a nuestra cocina. Reelegir es también volver a tener curiosidad por lo que comemos.