Mendoza y un martes con clima cambiante: a qué hora llegarían las lluvias

Las lluvias aisladas podrían aparecer durante la noche en Mendoza, después de una jornada con nubes, mejoras temporarias y una máxima de 25°.

Las lluvias aisladas llegarían a Mendoza durante la noche de este martes, después de una tarde con más nubosidad.

Durante el martes Mendoza tuvo un tiempo bastante cambiante, con momentos de cielo algo nublado, algunas mejoras pasajeras y un cierre de jornada con condiciones más inestables. Aunque la mañana arrancó con nubosidad, con el correr de las horas se el cielo fue despejando en distintos puntos de la provincia.

La máxima fue de 25° y la mínima de 14°, en un día con temperatura agradable y con un comportamiento variable del cielo. Sin embargo, durante la tarde volvió a aumentar la nubosidad, e incluso en distintas partes de la provincia comenzaron a percibirse truenos. Durante la noche, a partir de las 20 aproximadamente, se esperan lluvias aisladas en todo el territorio mendocino.

lluvia tormenta mal tiempo (4).JPG Este martes en Mendoza se va a registrar una máxima de 25°. ALF PONCE MERCADO / MDZ