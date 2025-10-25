Mendoza vota con buen tiempo: qué dice el pronóstico para este domingo

Se espera un día despejado y con ascenso de la temperatura para este domingo. No se emitieron alertas.

Los mendocinos acudirán este domingo a las urnas para votar diputados nacionales y cargos legislativos a nivel local, además de concejales en la gran mayoría de los municipios. Una jornada democrática que está acompañada por un buen tiempo, según indica el pronóstico.

La Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia espera "poca nubosidad", con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera. Una temperatura máxima de 28°C y mínima de 12°C.

Las zonas con las mínimas más extremas serán Junín: (3.8°C), Los Campamentos (2°C), Santa Rosa (1.5°C), Colonia Lambare (2°C), Los Alamos (2.5°C), Dubois (1,6 °C), El Peral (2°C), Agua Amarga (2,3°C), Vista Flores (-0,2 °C), Tunuyán (-0,5°C), General Alvear (entre 0°C y 1.5°C) y San Rafael (entre 0°C y 2°C).

El Servicio Meteorológico Nacional espera que esté algo nublado por la madrugada, pero ya en la mañana y tarde, mientras se desarrolla la votación, completamente despejado. Vientos leves desde el norte, una máxima de 25°C (por la tarde) y una mínima de 10°C (por la mañana).