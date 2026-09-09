Mendoza tendrá una tarde templada este miércoles antes de un nuevo cambio de tiempo

El pronóstico anticipa 22° de máxima en Mendoza. El viernes bajará la temperatura y volverán las lluvias.

La temperatura llegará a 22° este miércoles en Mendoza, con una tarde agradable y sin lluvias.

Este miércoles seguirá el tiempo agradable en Mendoza, con cielo algo nublado y un nuevo ascenso de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 6° y la máxima llegará a los 22° durante la tarde, con vientos moderados del sector sur.

En el Gran Mendoza se esperan vientos moderados del sector sur y una jornada estable, sin precipitaciones previstas. Durante la mañana todavía se sentirá el fresco, pero después del mediodía el ambiente será bastante más templado.

En la cordillera continuarán las nevadas débiles, aunque por el momento no se esperan fenómenos de mayor intensidad.

El viernes cambiarán las condiciones en Mendoza, con descenso térmico, viento y precipitaciones aisladas. Milagros Lostes - MDZ Pronóstico extendido para los próximos días Para el jueves habrá pocos cambios. El cielo estará parcialmente nublado, con vientos leves del sector sur, una mínima de 8° y una máxima de 21°.