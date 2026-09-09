Municipios de Mendoza intensifican las tareas de cara al fenómeno de El Niño

La llegada de una temporada con posibilidad de lluvias más intensas ya comenzó a modificar la agenda de distintos municipios de Mendoza . Frente al escenario asociado al fenómeno de El Niño , las comunas profundizan la limpieza de cauces, colectores, acequias y otros sectores destinados a facilitar el escurrimiento del agua.

Las tareas se desarrollan en distintos departamentos y, en varios casos, con participación de organismos provinciales. El objetivo es reducir las obstrucciones y mejorar las condiciones de drenaje antes de que lleguen las tormentas más fuertes.

La prevención también tiene un componente cotidiano: mantener despejados los cauces y evitar que residuos, ramas o escombros terminen dentro de estos espacios. En los últimos años, los municipios vienen reforzando este tipo de operativos y ahora buscan llegar a la temporada de tormentas con la infraestructura en mejores condiciones.

En General Alvear, el municipio trabaja junto a Aysam en la limpieza y el mantenimiento de colectores y puentes. Una de las intervenciones permitió despejar un puente ubicado sobre la descarga de calle Allen, en un sector donde se encontraba acumulado material que dificultaba el paso del agua.

En Tupungato, las tareas se realizan junto a la Dirección Provincial de Hidráulica. Los equipos trabajan sobre distintos colectores y cauces aluvionales, mientras también se desarrollan intervenciones vinculadas con el arbolado público.

Marcelo Venteo, director general de Obras de Tupungato, explicó que los trabajos abarcan distintos puntos del departamento. Entre ellos mencionó el colector ubicado junto a calle Filipini, en San José; el cauce que acompaña a calle La Gloria, desde la rotonda de ingreso a Tupungato hasta San José; y el colector emplazado en el barrio Tiza.

Además, comenzaron las tareas de limpieza del arroyo El Molino, en Gualtallarí. El funcionario remarcó la necesidad de que los vecinos acompañen estas acciones y eviten arrojar basura, restos de poda o escombros en cauces y colectores, ya que esos elementos pueden convertirse en obstáculos cuando llega una tormenta.

En San Martín, mientras tanto, avanza un proyecto de mayor escala destinado a mejorar el drenaje pluvial. La obra contempla un nuevo colector de unos 3.500 metros que permitirá generar un eje de escurrimiento de norte a sur y aliviar sectores donde actualmente se producen anegamientos durante las lluvias.

Maipú refuerza la limpieza y suma maquinaria

General Alvear, Tupungato, San Martín y Maipú profundizan sus operativos de prevención frente al escenario de lluvias que se espera en Mendoza. Municipalidad de Maipú

Maipú también incrementó sus trabajos preventivos. El municipio sostiene tareas de limpieza de acequias, mantenimiento del arbolado e higiene urbana y, en los últimos meses, reforzó los operativos destinados a mejorar el recorrido del agua en distintos puntos del departamento.

En ese esquema se incorporó maquinaria que amplió la capacidad de respuesta municipal: tres palas articuladas, una topadora oruga, 12 camiones livianos, nueve camiones recolectores y dos camiones desobstructores. A esto se suman inspecciones de cauces e hijuelas en zonas productivas para detectar obstrucciones y determinar dónde hacen falta intervenciones.

Los trabajos también alcanzaron al arbolado público. De los 7.500 ejemplares relevados que requerían algún tipo de intervención, ya fueron atendidos 5.490. Las acciones incluyen tala, desrame, rebaje y despunte, de acuerdo con la situación de cada árbol y la jurisdicción correspondiente.

El canal Pescara entra en el operativo

La limpieza de colectores, canales y acequias se intensifica en distintos departamentos frente al escenario climático previsto para Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

Este martes, además, comenzó una intervención sobre el canal Pescara. El operativo está a cargo del Ministerio de Energía y Ambiente, mediante la Dirección de Hidráulica, y se realiza de manera coordinada con el Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Maipú.

La primera etapa abarcará unos 300 metros y demandará alrededor de dos semanas. Los trabajos apuntan a despejar el canal y mejorar su capacidad de conducción frente a la temporada de lluvias y al escenario previsto por el fenómeno del Súper Niño.

Durante 2026 también se realizaron intervenciones en distintos cauces de Mendoza, con trabajos de limpieza, desembanque, encauzamiento, recuperación de márgenes y reparación de defensas. Entre los sectores intervenidos figuran Las Peñas, La Hedionda, El Salado, El Pequenco, los ríos Diamante y Anchayuyo, los canales Pescara, La Gloria y Cacique Guaymallén y los arroyos Lagunita, Carrizal y Claro.

El despliegue muestra que la preparación frente a El Niño no se concentra en un único punto de la provincia. Los municipios y organismos provinciales avanzan sobre distintos sectores para reducir obstrucciones, mejorar el drenaje y llegar a la temporada de tormentas con cauces y colectores en mejores condiciones.

Pero las autoridades también ponen el foco en una conducta que puede marcar la diferencia durante una lluvia intensa: no utilizar cauces, acequias o colectores como lugares para arrojar residuos. Basura, ramas y escombros pueden bloquear el paso del agua y transformar una tormenta en un problema mayor para las zonas cercanas.