El pago adicional que cobrará un numeroso grupo de estatales mendocinos
Un numeroso grupo de trabajadores estatales de Mendoza recibirá esta semana un pago adicional en sus cuentas.
Un numeroso grupo de trabajadores estatales de Mendoza recibirá este viernes 11 de septiembre un pago adicional en sus cuentas, en coincidencia con la celebración del Día del Maestro.
Se trata de la segunda cuota de la ayuda económica destinada a docentes para la compra de útiles escolares y de la asistencia prevista para celadores para la adquisición de vestimenta. En el caso de los docentes, el monto que se acreditará será de $100.000, mientras que los celadores recibirán $90.000. El beneficio forma parte de un esquema de asistencia acordado para acompañar los gastos vinculados al inicio y desarrollo del ciclo lectivo.
El pago que acordó el SUTE para docentes y celadores
La suma total prevista para los docentes asciende a $300.000, distribuida en distintas etapas. Una primera parte, de $150.000, ya fue abonada durante julio, mientras que ahora se acreditará una nueva cuota de $100.000. El esquema contempla además un último pago de $50.000 en octubre, con lo que se completará el monto total previsto.
Para los celadores, en tanto, la asistencia también se instrumenta mediante pagos destinados específicamente a cubrir gastos de vestimenta. La segunda cuota que se acreditará este viernes será de $90.000, alcanzando a un importante número de trabajadores de la administración pública provincial.
El aumento que recibieron los docentes en agosto
El 1 de julio pasado, el SUTE,luego de bajar la propuesta a las bases, los representantes gremiales del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que nuclea a docentes y celadores de la Dirección General de Escuelas (DGE), aceptaron la oferta salarial para el segundo semestre de 2026.
La propuesta del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consistió en un aumento salarial del 7 % para agosto y del 4 % para noviembre, ambos no acumulativos y calculados sobre el salario básico de junio de 2026.