El pago adicional que cobrará un numeroso grupo de estatales mendocinos

Se trata de la segunda cuota de la ayuda económica destinada a docentes para la compra de útiles escolares y de la asistencia prevista para celadores para la adquisición de vestimenta. En el caso de los docentes, el monto que se acreditará será de $100.000, mientras que los celadores recibirán $90.000. El beneficio forma parte de un esquema de asistencia acordado para acompañar los gastos vinculados al inicio y desarrollo del ciclo lectivo.

El pago que acordó el SUTE para docentes y celadores La suma total prevista para los docentes asciende a $300.000, distribuida en distintas etapas. Una primera parte, de $150.000, ya fue abonada durante julio, mientras que ahora se acreditará una nueva cuota de $100.000. El esquema contempla además un último pago de $50.000 en octubre, con lo que se completará el monto total previsto.

Para los celadores, en tanto, la asistencia también se instrumenta mediante pagos destinados específicamente a cubrir gastos de vestimenta. La segunda cuota que se acreditará este viernes será de $90.000, alcanzando a un importante número de trabajadores de la administración pública provincial.

El aumento que recibieron los docentes en agosto El 1 de julio pasado, el SUTE,luego de bajar la propuesta a las bases, los representantes gremiales del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que nuclea a docentes y celadores de la Dirección General de Escuelas (DGE), aceptaron la oferta salarial para el segundo semestre de 2026.