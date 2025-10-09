Mendoza tendrá una jornada veraniega este jueves según el pronóstico: de cuánto será la máxima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves cálido y con cielo despejado en Mendoza. La máxima en el Gran Mendoza alcanzará los 31°.

El fin de semana traerá un leve descenso de la temperatura y algo de inestabilidad.

El calor se instalará con fuerza este jueves en la provincia. La jornada tendrá un aire veraniego, con sol, poca nubosidad y una temperatura que superará los 30° en varios departamentos. Según el pronóstico Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 11° y la máxima llegará a 31° en el Gran Mendoza.

La máxima será mayor para los departamentos del norte y este de la provincia, en San Martín la máxima llegará a los 32°, mientras que en Lavalle puede llegar a los 33°. Para las localidades del Valle de Uco y sur de la provincia las máximas serán menores, aunque pueden llegar a los 30°.

En la zona cordillerana se espera un panorama similar, estable y con cielo apenas nuboso. Será un día típico de primavera ya avanzada, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de las primeras sensaciones de verano. No hay alertas meteorológicas vigentes, y las condiciones se mantendrán estables en toda la provincia.