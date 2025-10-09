Javier Milei llega a Mendoza en medio de fuertes restricciones y mucha seguridad

El presidente Javier Milei llegará este jueves a Mendoza , en medio de la recta final de la campaña de las elecciones del próximo 26 de octubre. El mandatario aterrizará por la mañana en San Rafael , ya que prevé participar del tradicional almuerzo de las fuerzas vivas que organiza la Cámara de Comercio de la comuna sureña.

La visita iba a ser casi fugaz, como ya ocurrió la vez anterior, hace poco más de un año, también como Presidente , pero a último momento de este miércoles se agregaron actividades en el Gran Mendoza.

En este caso, llegará al aeropuerto Santiago Germanó (San Rafael) e irá directamente al Centro de Congresos y Exposiciones. Dará su discurso ante los presentes cerca de las 14 horas y por la tarde se prevén actividades en la Ciudad de Mendoza.

No planea llegar con otros miembros del Poder Ejecutivo, salvo Luis Petri, ministro de Defensa, que sí estará presente. Al menos, así es la información que maneja el gobierno de Alfredo Cornejo.

Por supuesto, todo está por verse, y pueden aparecer actividades anexas a lo que se ha difundido oficialmente.

Fuerte restricción y seguridad en San Rafael para la actividad de Javier Milei

El Centro de Congresos Alfredo Bufano estará completamente vallado y será complejo ingresar al lugar, aún para aquellos que tengan sus acreditaciones, ya que no podrán ingresar al predio con vehículos, sino que deberán dejarlos en el parque Juan Domingo Perón.

De hecho, habrá una fuerte restricción para los medios de comunicación, ya que no podrán ingresar al salón principal. Allí sólo tendrá acceso la gente que tenga tarjetas para sentarse en mesas donde se servirá el almuerzo. Para este grupo, no se permitirá la utilización de cámaras, videocámaras ni computadoras. Sólo podrán utilizar sus celulares.

El resto de los periodistas acreditados estará fuera del salón principal y seguirá el evento a través de la transmisión oficial.

Por otro lado, habrá tres anillos de seguridad, que serán proporcionados por la Policía de Mendoza, la Policía Federal y la Casa Militar. Tanto este martes como también ayer se realizaron reuniones entre las partes, así como también con los dirigentes de la Cámara de Comercio, quienes suscribieron al 100% las medidas protocolares y de seguridad.

En términos de participación política, habrá para todos los gustos. Por un lado, desde la "oposición" a Milei estará una nutrida cantidad de dirigentes políticos del peronismo, teniendo en cuenta que San Rafael está gobernado por el intendente Omar Félix. Se espera también la presencia de Emir Félix, candidato a diputado nacional del PJ, más legisladores peronistas sanrafaelinos.

Del oficialismo, se descarta la participación de Petri, cabeza de lista par ala Cámara Baja del oficialismo, y también de la diputada Pamela Verasay, que lo secunda. También habrá funcionarios del gabinete de Alfredo Cornejo.

Segunda visita de Javier Milei como Presidente

La visita de Milei a Mendoza es la segunda como líder del Poder Ejecutivo. La primera fue el 6 de septiembre del año pasado, cuando participó del cierre de la 45º convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que se realizó en el hotel Sheraton.

Aquella tarde llegó a las 18 a la IV Brigada Aérea y fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo. Viajaron directamente al hotel y cuando finalizó Milei volvió a Buenos Aires.

Entre los presentes de la escena nacional estuvieron el vocero presidencial, Manuel Adorni; la entonces pareja de Milei, Amalia “Yuyito” González; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; más los diputados nacionales Martín Tetaz y Ricardo López Murphy, entre otros.