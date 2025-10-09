Mendoza espera por Javier Milei con protestas y muchos policías

Antes de la llegada del presidente Javier Milei, hay protestas en San Rafael. Fuerte operativo de seguridad para evitar que los grupos a favor y en contra se crucen.

San Rafael espera a Javier Milei, que estará en la Ciudad para participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas. La visita ocurre en un contexto electoral y por eso el Presidente estará con los candidatos locales y también visitará Mendoza para hacer campaña.

Los primeros en esperar a Milei son quienes se oponen, pues organizaron una protesta. También hay adherentes al Presidente. Un fuerte operativo policial impide que se crucen los manifestantes a favor y en contra de Javier Milei.

Javier Milei hablará en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. La policía solo deja acercarse a ese lugar a los invitados y acreditados para el Almuerzo de las Fuerzas Vivas. Entre los pocos adherentes que llegaron temprano, hay gente de otras provincias. Los manifestantes son representantes de gremios estatales como ATE y también centrales sindicales, como es el caso de la CTA.