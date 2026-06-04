Mendoza sigue con jornadas frescas: así estará el jueves

El pronóstico anticipa para Mendoza otra jornada fresca, con cielo parcialmente nublado y una máxima que volverá a ubicarse en 17°.

Este jueves seguirá en Mendoza el tiempo fresco y sin grandes novedades. La jornada estará marcada por cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y viento leve del noreste, en un contexto bastante estable en gran parte de la provincia.

En la cordillera, además, se esperan precipitaciones, mientras que en el llano no aparecen fenómenos de relevancia. En cuanto a la temperatura, el pronóstico indica que la mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 17°.

mendoza La tarde en Mendoza se moverá otra vez en torno a los 17°, bajo un cielo parcialmente nublado. MDZ