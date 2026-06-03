Nuevos cambios en la RTO: cómo impacta la medida en Mendoza

El Gobierno Nacional resolvió ampliar y simplificar los requisitos de los talleres que pueden prestar el servicio de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , con cambios que impactarán en todo el país. Además, otorgó una vigencia mayor de la RTO para los vehículos particulares de hasta 10 años, que será de 24 meses.

Mendoza también se verá afectada, ya que si bien desde el Gobierno Provincial siempre tuvieron un registro "abierto" para quienes se postulen para prestar este servicio, a nivel nacional no estaban habilitados los talleres mecánicos.

"La normativa nacional no permitía tener un taller mecánico y a la vez que funcione como taller de RTO. Esto, al cambiar con el anuncio del Gobierno Nacional, se aplica automáticamente a Mendoza, porque nosotros tenemos un registro abierto y siempre aspiramos a que convivan distintas actividades", dijo a MDZ el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

De esta forma, si bien mencionó que estudiarán los detalles, verán si restará una reglamentación en Mendoza o los cambios impactarán directamente.

El funcionario aclaró que Mendoza ha sido, hasta ayer, "la única provincia que tuvo un registro abierto de talleres", lo que ha desembocado en una aplicación en la provincia de 24 talleres "todos de distintos dueños". "Todos los que cumplieron los requisitos fueron habilitados", amplió.

Sobre los talleres mecánicos, sí aclaró que deberán cumplir lógicamente con la reglamentación y el equipamiento necesario para poder prestar el servicio de RTO, que son máquinas especiales que fiscalizan que todos los componentes de los vehículos (motos, autos, camionetas y camiones) estén en condiciones de transitar en las calles y rutas de la provincia y el país.

Los talleres mecánicos podrán realizar la RTO

El Gobierno Nacional actualizó el régimen correspondiente a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y dispuso la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, con el objetivo de "simplificar los procesos administrativos, ampliar la oferta de servicios para los usuarios y mantener los estándares de seguridad vial.

rto revision tecnica obligatoria acceso este (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Con esta reforma, se impulsa la modernización del sistema, promoviendo un esquema "más competitivo, eficiente e integrado". El Gobierno agregó que se reemplazarán "mecanismos cerrados, fragmentados y burocráticos por un modelo más simple, interoperable y previsible para quienes viven, trabajan y circulan en todo el territorio argentino".

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores.

De este modo, las verificaciones de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales podrán realizarse en cualquiera de estos establecimientos, agilizando el sistema y eliminando restricciones injustificadas que impidan la libre interacción entre la oferta y la demanda, expresaron desde el Poder Ejecutivo Nacional.

"Los usuarios podrán realizar la revisión técnica vehicular que corresponda en su taller de confianza, siempre que el mismo cumpla con los requisitos técnicos exigidos y se encuentre inscripto en el registro, lo que permite compatibilizar la necesaria verificación técnica con un procedimiento más ágil, previsible y accesible para quienes deseen incorporarse al sistema", añadieron.

A su vez, los talleres podrán realizar la revisión de todo tipo de vehículos (comerciales, de pasajeros o de carga), así como de vehículos antiguos o especiales, y también de vehículos particulares.

La inscripción de los talleres se realizará sobre la base de una declaración jurada y contará con un plazo de tramitación determinado. Vencido dicho plazo, operará un mecanismo de habilitación provisoria automática en caso de silencio administrativo, sujeto a control posterior.

Cambios en la RTO a nivel nacional y en Mendoza

Por último, en el Gobierno marcaron también una "reconfiguración" de los plazos para la revisión técnica:

Primera inspección:

Vehículos particulares 0km: 5 años.

Vehículos cargas y pasajeros 0km: hasta 12 meses máximo.

Revisión periódica:

Vehículos particulares: hasta 10 años: cada 24 meses. Más de 10 años: cada 12 meses.

Vehículos no particulares (cargas y pasajeros): cada 12 meses.

En cuanto a los requisitos técnicos, se continuará exigiendo la presencia de un Director Técnico y el cumplimiento de los procedimientos de revisión establecidos en la normativa vigente.

Cuánto cuesta hacer la RTO en Mendoza

Motos de hasta 300 cc : $21.700

: $21.700 Motos de más de 300 cc: $40.500

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Autos particulares: $58.600

$58.600 Camionetas: $64.700

$64.700 Motos (hasta 300 cc): $21.700

Cómo sacar el turno para la RTO

Entrar a la web oficial de RTO Mendoza : rto.mendoza.gov.ar.

Buscar la opción “Solicitar turno”.

Completar los datos del vehículo: patente, tipo de vehículo, datos del titular, etc.

Elegir el taller habilitado que te quede más cómodo. Hay varios talleres en Mendoza: Gran Mendoza, San Rafael, Las Heras, etc.

Una vez confirmado el turno, se te asigna día y hora para llevar el vehículo al taller seleccionado.

Qué requisitos hay que cumplir para hacer la RTO

Licencia de conducir vigente.

Constancia del seguro obligatorio del vehículo.

Cédula verde o azul del vehículo.

DNI del titular.

En vehículos con GNC, que el equipo de gas esté habilitado.

Multa por no contar con la RTO

La infracción para quienes no tengan la RTO corresponde a una falta leve que equivale a un costo de $50.000. Si se paga dentro de los 3 días hábiles posteriores tendrán un descuento del 40%, por lo que podrá abonar $30.000.