Mendoza se prepara para un martes sofocante: la máxima trepará a 36°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes de calor intenso en Mendoza, con una tarde soleada y vientos del sur hacia la noche.

Mendoza vivirá un martes sofocante, con una máxima de 36° y tarde plenamente soleada.

El calor vuelve a ganar protagonismo en Mendoza este martes, con una jornada que se perfila sofocante. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 36°, marcando uno de los valores más altos de la semana.

La mañana comenzará fresca, pero después del mediodía el ambiente se volverá caluroso. Se espera un día despejado, ideal para quienes disfrutan del aire libre, aunque con recomendación de evitar la exposición prolongada al sol.

Hacia la noche, llegará un cambio leve en las condiciones: se espera el ingreso de vientos del sector sur, que traerán un alivio leve y una baja en la temperatura, aunque el calor seguirá sintiéndose en buena parte del territorio.

Pronóstico, clima, calor, primavera-4 El calor volverá a sentirse con fuerza en Mendoza, antes del ingreso de vientos del sur hacia la noche. MILAGROS LOSTES - MDZ En Malargüe rige una alerta amarilla por vientos de sector sur que llegarán pasado el mediodía. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes El pronóstico extendido para Mendoza El miércoles mostrará un panorama distinto. La temperatura descenderá algunos grados y la máxima quedará en 32°, con un día parcialmente nublado y ventoso, acompañado por vientos moderados a leves del sudeste. En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto.