Mendoza hizo historia con un trasplante inédito que amplía las posibilidades de donación

El equipo médico del Hospital Italiano de Mendoza logró un hito inédito en el país: por primera vez realizaron un trasplante de corazón a partir de un donante en paro cardíaco y circulatorio.

La intervención no solo salvó la vida de un hombre de 46 años que se encontraba en estado crítico, sino que también abre la posibilidad de ampliar la cantidad de donantes para trasplantes cardíacos.

En Mendoza, un hombre de 46 años sufrió un infarto agudo que provocó una severa lesión del músculo cardíaco y derivó en una insuficiencia cardíaca crónica. El deterioro fue tal que debió ingresar a la lista de emergencia nacional para recibir un trasplante de corazón.

Tras 14 días de espera, y cuando su estado era cada vez más crítico, apareció un órgano compatible. Sin embargo, el procedimiento no era el habitual: el donante presentaba una lesión cerebral irreversible, aunque aún mantenía actividad eléctrica neuronal basal, por lo que fue necesario esperar el paro circulatorio - la detención del corazón - para certificar el fallecimiento.

Luego de cinco minutos de constatada la muerte por detención circulatoria, el equipo médico realizó una canulación bifemoral y restableció la circulación mediante un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Gracias a este procedimiento, y tras más de una hora de asistencia circulatoria mecánica, el corazón pudo recuperarse con éxito. Una vez comprobado mediante ecocardiografía transesofágica que el corazón había recuperado una función adecuada, se avanzó con la ablación multiorgánica.

trasplante corazón El hombre de 46 años recibió un trasplante cardíaco exitoso y ya regresó a su hogar. Hospital Italiano de Mendoza

Claudio Burgos, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular y Trasplantes del Hospital Italiano de Mendoza, dialogó con MDZ y brindó detalles de la intervención.

"Cuando un corazón se detiene, hacerlo volver a funcionar no es fácil. Fuimos a Santa Fe y realizamos todo el operativo. Después de una hora y cuarenta minutos de circulación, el corazón volvió a activarse y pudimos observar cómo mejoraba su función. Al principio arranca en muy malas condiciones, pero con el correr de los minutos fue recuperándose hasta que decidimos extraerlo y traerlo a Mendoza", explicó.

Finalmente, el órgano llegó a la provincia y la cirugía se desarrolló con éxito. Dos semanas después de la intervención, el paciente recibió el alta médica y su recuperación avanza favorablemente.

"Hoy transita la recuperación habitual de cualquier persona trasplantada. Era un paciente que había pasado prácticamente un mes con una incapacidad muy importante y múltiples complicaciones derivadas de su enfermedad", señaló Burgos.

Más donantes

Además de salvar una vida, el procedimiento que se realizó plantea la posibilidad de incorporar un nuevo grupo de donantes que hasta ahora quedaban fuera del sistema.

"Esto abre la puerta a un nuevo espectro de donantes. Poder utilizar órganos de personas que fallecen por paro circulatorio permite ampliar significativamente las posibilidades de donación y trasplante", sostuvo Burgos.

El 14% de los argentinos se opone a la donación de órganos. Foto: Puwadon Sang-ngern en Pexels El procedimiento amplía las posibilidades de trasplante y brinda una nueva oportunidad de vida a más personas que esperan un órgano. Puwadon Sang-ngern en Pexels

"Estábamos permanentemente encima del paciente para no perderlo. Esto nos llevó a agarrar el primer órgano que apareció porque no había otra oportunidad más. Era complejo, pero igual decimos hacerlo", comentó sobre el procedimiento.

Se trata del primer trasplante de corazón a partir de un donante en paro cardíaco y circulatorio, lo que representa un avance trascendental para la medicina de Mendoza y de todo el país.

Un procedimiento que deja a la provincia, una vez más, en la historia de la medicina cardiovascular y que sirve como punto de partida para poder salvar cada vez más vidas.