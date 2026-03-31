Mendoza está en alerta por tormentas y granizo: a qué hora empieza mal tiempo

El pronóstico para Mendoza anticipa una jornada calurosa, con cielo variable, vientos leves del noreste y tormentas de intensidad leve a moderada en zonas productivas.

El pronóstico para Mendoza prevé una máxima de 35° y mantiene el calor como protagonista de la jornada.

El pronóstico para este martes en Mendoza anticipa otra jornada de mucho calor, pero con una alerta importante hacia la noche. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que alcanza a toda la provincia.

La máxima será de 35° y la mínima de 21°, en un cierre de marzo que seguirá mostrando condiciones bien calurosas. También habrá nubosidad variable y vientos leves del noreste, en una jornada que irá ganando inestabilidad con el paso de las horas.

Según el SMN, las tormentas se esperan desde pasadas las 20 en distintos puntos de Mendoza. "Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h y actividad eléctrica frecuente", explicó el organismo.

Además, se "prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", por lo que rige una alerta amarilla en toda la provincia.