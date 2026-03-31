Campestre y chic: todas las fotos y detalles de uno de los eventos sociales del año

La edición 2026 del Gran Premio Copa Casa David reunió a lo más exclusivo del mundo socialité mendocino y argentino. En la nota, las fotos y los pormenores.

te pierdas la extensa galería de fotos, al final de la nota.

Al igual que en sus ediciones anteriores, el Concurso Internacional de Saltos CSI 1* - Gran Premio Copa Casa David 2026 reunió en esta edición a 250 caballos, pero también a lo más selecto del mundo empresarial, deportivo, político y social de Mendoza y Argentina.

Contó con la organización general de Casa David Wine & Horses y la producción a cargo de Armenui eventos, dirigido por Clarisa Murekian. Con esta propuesta, Casa David Wine & Horses eleva el nivel de la apuesta y tienta a jinetes de distintos países del mundo a visitar Mendoza en busca del trofeo mayor.

A lo largo de los cuatro días, personalidades de la política, el deporte, el turismo y el mundo empresarial de Mendoza y la Argentina se dieron cita para disfrutar del acontecimiento: funcionarios, diplomáticos, empresas sponsors, artistas y referentes de la sociedad mendocina compartieron diversas instancias en las que degustaron delicias de la Pastelería Virgen del Valle, vinos de Agostino Wine Group, Viña Las Perdices y Huentala Wines, además de tragos Ramazzotti. El reconocido restaurante La Cabrera ofreció su propuesta gastronómica de alta gama como también diversos food trucks con opciones descontracturadas.

El encuentro contó con la presencia de autoridades provinciales como la vicegobernadora Hebe Casado; la secretaria de Promoción Turística Cristina Mengarelli; ministros del Gabinete Provincial como Víctor Fayad y Natalio Mema; las reinas vendimiales: Azul Antolinez, Agustina Giacomelli y Celeste Sanmartino, y representantes nacionales como el presidente de la Federación Ecuestre Argentina Marcelo Brandolino y el secretario para el Interior de la Federación Ecuestre Argentina Alberto Sensever, entre otros.

Te dejamos un video resumen, y más abajo, la galería de fotos de Sociales: Casa David campeonato de caballos Milagros Lostes - MDZ ¿La perlita? Una de las competidoras fue Candelaria Tinelli, hija de Marcelo.