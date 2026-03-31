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Campestre y chic: todas las fotos y detalles de uno de los eventos sociales del año

La edición 2026 del Gran Premio Copa Casa David reunió a lo más exclusivo del mundo socialité mendocino y argentino. En la nota, las fotos y los pormenores.

Federico Croce

Federico Croce

&nbsp;te pierdas la extensa galería de fotos, al final de la nota.

 te pierdas la extensa galería de fotos, al final de la nota.

Al igual que en sus ediciones anteriores, el Concurso Internacional de Saltos CSI 1* - Gran Premio Copa Casa David 2026 reunió en esta edición a 250 caballos, pero también a lo más selecto del mundo empresarial, deportivo, político y social de Mendoza y Argentina.

Contó con la organización general de Casa David Wine & Horses y la producción a cargo de Armenui eventos, dirigido por Clarisa Murekian. Con esta propuesta, Casa David Wine & Horses eleva el nivel de la apuesta y tienta a jinetes de distintos países del mundo a visitar Mendoza en busca del trofeo mayor.

A lo largo de los cuatro días, personalidades de la política, el deporte, el turismo y el mundo empresarial de Mendoza y la Argentina se dieron cita para disfrutar del acontecimiento: funcionarios, diplomáticos, empresas sponsors, artistas y referentes de la sociedad mendocina compartieron diversas instancias en las que degustaron delicias de la Pastelería Virgen del Valle, vinos de Agostino Wine Group, Viña Las Perdices y Huentala Wines, además de tragos Ramazzotti. El reconocido restaurante La Cabrera ofreció su propuesta gastronómica de alta gama como también diversos food trucks con opciones descontracturadas.

El encuentro contó con la presencia de autoridades provinciales como la vicegobernadora Hebe Casado; la secretaria de Promoción Turística Cristina Mengarelli; ministros del Gabinete Provincial como Víctor Fayad y Natalio Mema; las reinas vendimiales: Azul Antolinez, Agustina Giacomelli y Celeste Sanmartino, y representantes nacionales como el presidente de la Federación Ecuestre Argentina Marcelo Brandolino y el secretario para el Interior de la Federación Ecuestre Argentina Alberto Sensever, entre otros.

Te dejamos un video resumen, y más abajo, la galería de fotos de Sociales:

Casa David campeonato de caballos

¿La perlita? Una de las competidoras fue Candelaria Tinelli, hija de Marcelo.

También estuvo presente la ex modelo y actual conductora de televisión Mariana Arias quien ofició de anfitriona en la presentación que realizó la familia David de su proyecto Reserva Alto Agrelo que contempla la construcción de un hotel de lujo, un barrio privado y la bodega Agrelia con elaboración de vinos propios.

No te pierdas, a continuación, una primera tanda de fotos:

casa david campeonato salto 2026 (7)
Los hermanos Cristian y Rubén David.

Los hermanos Cristian y Rubén David.

casa david campeonato salto 2026 (1)
Mariana Arias, en la presentación de los exclusivos vinos de Casa David Wine & Horses.

Mariana Arias, en la presentación de los exclusivos vinos de Casa David Wine & Horses.

casa david campeonato salto 2026 (4)
Agustín Ríos, Fátima Reina, Lucía Tascheret, Julieta David, Camila Raganato, Franco Gómez y Felipe Aguilar.

Agustín Ríos, Fátima Reina, Lucía Tascheret, Julieta David, Camila Raganato, Franco Gómez y Felipe Aguilar.

casa david campeonato salto 2026 (5)
Agustina Politino y Hernán David junto a sus hijos.

Agustina Politino y Hernán David junto a sus hijos.

casa david campeonato salto 2026 (6)
Angélica Albera, Leonela Carmona, Andrea Richardi y Dante Carmona.

Angélica Albera, Leonela Carmona, Andrea Richardi y Dante Carmona.

casa david campeonato salto 2026 (8)
Agustina, Amparo, Guillermina, Clara, Valeria y Patricia.

Agustina, Amparo, Guillermina, Clara, Valeria y Patricia.

casa david campeonato salto 2026 (2)
El momento de la presentación oficial de la Reserva Alto Agrelo.

El momento de la presentación oficial de la Reserva Alto Agrelo.

casa david campeonato salto 2026 (9)
Alejandro De Borbón y Diego Picco.

Alejandro De Borbón y Diego Picco.

casa david campeonato salto 2026 (14)
Federico Pagano y su esposa, María José Sánchez Baca.

Federico Pagano y su esposa, María José Sánchez Baca.

casa david campeonato salto 2026 (15)
Luis Yunes, Facundo Sifón y Morena García.

Luis Yunes, Facundo Sifón y Morena García.

casa david campeonato salto 2026 (16)
Rubén David, Chino Yacopini, Oscar David y su nieto.

Rubén David, Chino Yacopini, Oscar David y su nieto.

casa david campeonato salto 2026 (3)
María Elena Richardi, Juan Pablo Marchionni, Marcela Terranova, Paola Varo, Federico Croce, Andrea Richardi y Rubén David.

María Elena Richardi, Juan Pablo Marchionni, Marcela Terranova, Paola Varo, Federico Croce, Andrea Richardi y Rubén David.

casa david campeonato salto 2026 (10)
Virginia Rotte y Roberto Ramírez.

Virginia Rotte y Roberto Ramírez.

casa david campeonato salto 2026 (19)
Candelaria Tinelli participó del torneo, y también fue seguidora atenta.

Candelaria Tinelli participó del torneo, y también fue seguidora atenta.

casa david campeonato salto 2026 (11)
Belen, Claudia y Guadalupe, captadas por la cámara de MDZ.

Belen, Claudia y Guadalupe, captadas por la cámara de MDZ.

casa david campeonato salto 2026 (17)
Andrés Fontana, Chino Yacopini y Sebastián Iñarra.

Andrés Fontana, Chino Yacopini y Sebastián Iñarra.

casa david campeonato salto 2026 (12)
Pauline Vandenbroele, Laura Muñoz, Mónica Valentino, Agustina Yacante, y el pequeño Ramiro.

Pauline Vandenbroele, Laura Muñoz, Mónica Valentino, Agustina Yacante, y el pequeño Ramiro.

casa david campeonato salto 2026 (13)
casa david campeonato salto 2026 (20)
Pamela Castillo, Agustín Rossi y Rubén David.

Pamela Castillo, Agustín Rossi y Rubén David.

casa david campeonato salto 2026 (18)
Adrián Chino Yacopini, a los abrazos con Oscar David:

Adrián Chino Yacopini, a los abrazos con Oscar David: "Es un gran amigo", dijo.

casa david campeonato salto 2026 (24)
Alejandra Navarría y Andrés Pérez Díaz.

Alejandra Navarría y Andrés Pérez Díaz.

casa david campeonato salto 2026 (21)
Lucre Trebucq y Rafael Sánchez.

Lucre Trebucq y Rafael Sánchez.

Azul Antolínez y Agustina Giacomelli, reina y virreina de la vendimia 2026, junto a Julieta Gargiulo y Lucy Pujals de Pescarmona.
Azul Antolínez y Agustina Giacomelli, reina y virreina de la vendimia 2026, junto a Julieta Gargiulo y Lucy Pujals de Pescarmona.

Azul Antolínez y Agustina Giacomelli, reina y virreina de la vendimia 2026, junto a Julieta Gargiulo y Lucy Pujals de Pescarmona.

casa david campeonato salto 2026 (22)
Roxana Gardini y Robertino Baruzzo.

Roxana Gardini y Robertino Baruzzo.

Alejandro André se encontró con Ronit Camsen.
Alejandro André se encontró con Ronit Camsen.

Alejandro André se encontró con Ronit Camsen.

Ana Saldaña, Mariela Moreno y Paula Crombas.
Ana Saldaña, Mariela Moreno y Paula Crombas.

Ana Saldaña, Mariela Moreno y Paula Crombas.

casa david campeonato salto 2026 (23)
Juli David, Camila Raganato, Fátima Reina y Lucila Tascheret.

Juli David, Camila Raganato, Fátima Reina y Lucila Tascheret.

casa david campeonato salto 2026 (25)
Devin seek y Camila jastreb.

Devin seek y Camila jastreb.

Alejandro André.
El evento fue una verdadera reunión de amigos queridos y disfrute.

El evento fue una verdadera reunión de amigos queridos y disfrute.

Andrea Richardi y Cristian David.
Andrea Richardi y Cristian David hicieron cambio de look.

Andrea Richardi y Cristian David hicieron cambio de look.

Azul Antolínez y Agustina Giacomelli, reina y virreina de la vendimia 2026, con Cristina Mengarelli, del Ente de Turismo Mendoza.
Azul Antolínez y Agustina Giacomelli, reina y virreina de la vendimia 2026, junto a Cristina Mengarelli, del Ente de Turismo Mendoza.

Azul Antolínez y Agustina Giacomelli, reina y virreina de la vendimia 2026, junto a Cristina Mengarelli, del Ente de Turismo Mendoza.

Bárbara Jones, Fernando Ostropolsky, Eugenia Loria y Mauricio García Hudson.
Bárbara Jones, Fernando Ostropolsky, Eugenia Loria y Mauricio García Hudson.

Bárbara Jones, Fernando Ostropolsky, Eugenia Loria y Mauricio García Hudson.

Claudia Farina, Andrea Richardi, Mariana Arias y Juli David.
Claudia Farina, Andrea Richardi, Mariana Arias y Juli David.

Claudia Farina, Andrea Richardi, Mariana Arias y Juli David.

Cecilia Zunino, Cristian David, Silvia D'Innocenzo de David y Octavio Viorel Chirca.
Cecilia Zunino, Cristian David, Silvia D'Innocenzo de David y Octavio Viorel Chirca.

Cecilia Zunino, Cristian David, Silvia D'Innocenzo de David y Octavio Viorel Chirca.

El ministro de Hacienda Víctor Fayad, juntop a sus hijos.
El ministro de Hacienda Víctor Fayad junto a sus hijos.

El ministro de Hacienda Víctor Fayad junto a sus hijos.

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Carlos Tizio, junto a Pablo Priore.
El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Carlos Tizio, junto a Pablo Priore.

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Carlos Tizio, junto a Pablo Priore.

Elena de la Vega, Mirta Cocucci y Sila Chirca junto a los más jóvenes.
Elena de la Vega, Mirta Cocucci y Silva Chirca junto a los nietos.

Elena de la Vega, Mirta Cocucci y Silva Chirca junto a los nietos.

La vicegobernadora Hebe Casado recorrió el proyecto Reserva Alto Agrelo.
La vicegobernadora Hebe Casado recorrió el proyecto Reserva Alto Agrelo.

La vicegobernadora Hebe Casado recorrió el proyecto Reserva Alto Agrelo.

Enrique Pescarmona junto al artista Enrique Testasecca.
Enrique Pescarmona junto al artista Enrique Testasecca.

Enrique Pescarmona junto al artista Enrique Testasecca.

Juan Pablo Marchionni, Andrea Richardi, Aldo Monteverdi e Isabella Monteverdi.
Juan Pablo Marchionni, Andrea Richardi, Aldo Monteverdi e Isabella Monteverdi.

Juan Pablo Marchionni, Andrea Richardi, Aldo Monteverdi e Isabella Monteverdi.

La legisladora Fernanda Sabadín, Oscar David, Las reinas nacionales de la Vendimia, Lila Levinson y la vicegobernadora Hebe Casado.
La legisladora Fernanda Sabadín, Oscar David, las reinas nacionales de la Vendimia, Lila Levinson y la vicegobernadora Hebe Casado.

La legisladora Fernanda Sabadín, Oscar David, las reinas nacionales de la Vendimia, Lila Levinson y la vicegobernadora Hebe Casado.

Laura Díaz, Cristina Mengarelli, Lucy Pujals de Pescarmona, Cristian Davi y Enrique Pescarmona.
Marcelo Reynoso, Laura Díaz, Cristina Mengarelli, Lucy Pujals de Pescarmona, Cristian David y Enrique Pescarmona.

Marcelo Reynoso, Laura Díaz, Cristina Mengarelli, Lucy Pujals de Pescarmona, Cristian David y Enrique Pescarmona.

Liliana Pescarmona junto a David Frenk y su esposa.
Liliana Pescarmona junto a David Frenk y su esposa.

Liliana Pescarmona junto a David Frenk y su esposa.

María Elena Gómez, Josefina Landa, Fernanda Ponce de León, María Landa y Fabián González.
María Elena Gómez, Josefina Landa, Fernanda Ponce de León, María Landa y Fabián González.

María Elena Gómez, Josefina Landa, Fernanda Ponce de León, María Landa y Fabián González.

Los brindis se sucedieron en lo que fue una jornada inolvidable.
Los brindis se sucedieron en lo que fue una jornada inolvidable.

Los brindis se sucedieron en lo que fue una jornada inolvidable.

Mariana Arias y Andrea Richardi, a pura risa.
Mariana Arias y Andrea Richardi, a pura risa.

Mariana Arias y Andrea Richardi, a pura risa.

Patricia Giménez, presidente de Pro Mendoza, y Paula Burlot.
Patricia Giménez, presidente de Pro Mendoza, y Paul Burlot con una amiga.

Patricia Giménez, presidente de Pro Mendoza, y Paul Burlot con una amiga.

Paula Crombas se encontró con Magdalena Pesce, gerente general de Wines of Argentina.
Paula Crombas se encontró con Magdalena Pesce, gerente general de Wines of Argentina.

Paula Crombas se encontró con Magdalena Pesce, gerente general de Wines of Argentina.

Rubén David y Andrea Richardi, grandes anfitriones.
Rubén David y Andrea Richardi: grandes anfitriones.

Rubén David y Andrea Richardi: grandes anfitriones.

Silva Chirca, Julieta Gargiulo y Silvia de David.
Silva Chirca, Julieta Gargiulo y Silvia D'Innocenzo de David.

Silva Chirca, Julieta Gargiulo y Silvia D'Innocenzo de David.

Rulo Roitman y el ministro Víctor Fayad, asistieron junto a sus familias.
Rulo Roitman y el ministro de Hacienda Víctor Fayad asistieron junto a sus familias.

Rulo Roitman y el ministro de Hacienda Víctor Fayad asistieron junto a sus familias.

Silvia D'Innocenzo junto a Oscar David, la pareja del evento.
Silvia D'Innocenzo de David y Oscar David: los más simpáticos de todos.

Silvia D'Innocenzo de David y Oscar David: los más simpáticos de todos.

Sofía Bunge con el pequeño Quinto González.
Sofía Bunge con el pequeño Quinto González.

Sofía Bunge con el pequeño Quinto González.

Valeria Adiba y Andrés Ostropolsky.
Valeria Adiba y Andrés Ostropolsky.

Valeria Adiba y Andrés Ostropolsky.

Silvia D'Innocenzo y Cecilia Zunino.
Silvia D'Innocenzo de David y Cecilia Zunino.

Silvia D'Innocenzo de David y Cecilia Zunino.

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Richie Fernández y Marcelo Cusmai.

Richie Fernández y Marcelo Cusmai.

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