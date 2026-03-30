El secreto mejor guardado de San Luis: un pueblo minero con historia, aventura y aire serrano

Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido, y La Carolina es uno de ellos. Enclavado entre sierras, arroyos cristalinos y un silencio que hoy vale más que cualquier metal precioso, este pequeño pueblo de San Luis conserva una identidad propia, marcada por el esplendor de la minería y la memoria de sus primeros habitantes.

Además, una calma que se vuelve parte de la experiencia apenas se pisa su calle empedrada. Allí, entre construcciones de adobe y piedra, el paisaje no solo se contempla: también se escucha en las historias que sobreviven de generación en generación.

La Carolina fue fundada en 1792 por el marqués Rafael de Sobremonte, en un territorio que por entonces era conocido como San Antonio de las Invernadas. Su historia quedó ligada muy pronto a la fiebre del oro. Según la tradición local, fue Tomás Lucero quien, tras hallar oro en la zona, impulsó el estudio del terreno, la instalación de un trapiche y el inicio de una explotación que durante décadas convirtió al lugar en un centro minero relevante del antiguo Virreinato del Río de la Plata. El nombre del pueblo fue elegido en homenaje al rey Carlos III de España.

Ese impulso económico, sin embargo, no fue eterno. Después de poco más de 60 años de trabajo intenso, la riqueza mineral empezó a agotarse. Las minas fueron perdiendo vigor y el tiempo terminó reconfigurando el perfil del pueblo. Lo que antes atraía por el metal que escondían los cerros, hoy convoca por algo muy distinto: la belleza del entorno, la historia que sigue viva y una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos.

Una de las propuestas más buscadas por quienes llegan a La Carolina tiene que ver justamente con ese pasado minero. Las excursiones por el interior de una antigua mina permiten recorrer un túnel de unos 400 metros y asomarse a las condiciones en las que se trabajaba hace dos siglos. Guiados por especialistas, los visitantes avanzan por las entrañas de la sierra mientras descubren herramientas, relatos y marcas de una actividad que definió el origen del pueblo.

Pero la experiencia no termina ahí. Muchos turistas también se acercan al río Amarillo con la ilusión de repetir la vieja escena de los buscadores de oro. A eso se suma una geografía ideal para el turismo activo. Los cerros Tomolasta y Sololasta sobresalen en el horizonte y ofrecen opciones para hacer trekking, llegar a la cima, practicar rappel o incluso parapente. En los alrededores también aparecen ríos, arroyos y elevaciones como Cerros Largos, La Montura y el Cerro Pelado, que completan una postal serrana impactante.

Un destino atravesado por cultura e historia

La Carolina no se explica solo por sus paisajes o por su herencia minera. También hay un costado cultural que le da un valor singular. Allí nació en 1797 Juan Crisóstomo Lafinur, uno de los nombres destacados de la literatura y el pensamiento argentino. En su homenaje funciona el Museo de la Poesía Manuscrita, un espacio que suma otra capa de sentido a un pueblo que parece hecho de relatos, memoria y contemplación.

Muy cerca, además, se puede visitar la gruta de Inti Huasi, considerada una de las más antiguas de la región y vinculada a la historia de los pueblos precolombinos. Esa convivencia entre pasado indígena, tradición colonial, legado literario y naturaleza serrana termina de darle a La Carolina una personalidad muy poco común.

A 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, al pie del cerro Tomolasta, este pueblo fue reconocido desde 2023 en el listado de The Best Tourism Village de ONU Turismo. La distinción pone en valor a las localidades que conservan su arquitectura, su cultura y su entorno natural, al tiempo que ofrecen experiencias auténticas. En La Carolina, ese reconocimiento encuentra una explicación simple: es uno de esos destinos donde todo parece contar algo, desde una piedra hasta un poema, desde una mina abandonada hasta el murmullo del agua entre las sierras.