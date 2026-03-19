Mendoza está en alerta amarilla por tormentas con granizo y zonda: en qué zonas ocurrirá
El pronóstico anticipa una jornada con ascenso de la temperatura y cielo despejado durante el día, pero con inestabilidad nocturna y alerta por tormentas.
El jueves habrá un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza, en una jornada que comenzará con poca nubosidad y condiciones estables en gran parte de la provincia, según explicó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico.
La mínima será de 15° durante la madrugada y la máxima alcanzará los 31° en horas de la tarde. Durante buena parte de la mañana se espera un ambiente agradable. Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia la tarde-noche. El SMN anticipa que el tiempo se volverá inestable y que se registrarán tormentas fuertes en el este y sur de Mendoza. Por este motivo, el organismo emitió una alerta amarilla que abarca el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael.
En el Gran Mendoza se esperan lluvias, pero leves y aisladas al contrario de lo que ocurrirá en los departamentos del este y sur.
Según el organismo, en esas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias intensas en cortos períodos. Además, se prevén acumulados de entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera localizada.
Se espera zonda en el sur de Mendoza
Por otra parte, en el sur provincial se espera la presencia de viento Zonda en Malargüe, mientras que en la zona de cordillera el tiempo desmejorará con precipitaciones hacia el cierre de la jornada. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", explicó el SMN.