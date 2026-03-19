Mendoza está en alerta amarilla por tormentas con granizo y zonda: en qué zonas ocurrirá

El pronóstico anticipa una jornada con ascenso de la temperatura y cielo despejado durante el día, pero con inestabilidad nocturna y alerta por tormentas.

El jueves habrá un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza, en una jornada que comenzará con poca nubosidad y condiciones estables en gran parte de la provincia, según explicó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico.

La mínima será de 15° durante la madrugada y la máxima alcanzará los 31° en horas de la tarde. Durante buena parte de la mañana se espera un ambiente agradable. Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia la tarde-noche. El SMN anticipa que el tiempo se volverá inestable y que se registrarán tormentas fuertes en el este y sur de Mendoza. Por este motivo, el organismo emitió una alerta amarilla que abarca el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael.

En el Gran Mendoza se esperan lluvias, pero leves y aisladas al contrario de lo que ocurrirá en los departamentos del este y sur.

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas Conocé qué tenés que hacer. Según el organismo, en esas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias intensas en cortos períodos. Además, se prevén acumulados de entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera localizada.