Mendoza en alerta: los impactantes videos del operativo para monitorear un volcán activo
Imágenes desde la Cordillera de los Andes muestran el despliegue de tecnología para vigilar el Planchón-Peteroa, que continúa en alerta amarilla. Nuevas estaciones, sensores y cámaras buscan anticipar cambios en su actividad.
Helicópteros en plena cordillera, equipos descendiendo en zonas extremas y técnicos trabajando a gran altura: las imágenes muestran el detrás de escena de un operativo clave en Mendoza. Se trata del refuerzo del sistema de monitoreo del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa, uno de los más activos del país, que sigue bajo observación constante por su comportamiento reciente.
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), ejecutó el proyecto, en febrero, para incrementar las capacidades de monitoreo y alerta temprana en la provincia.
Los trabajos contaron con la participación de profesionales de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información (OPTIC) de Neuquén y del Centro Internacional de las Ciencias de la Tierra (ICES) de la CNEA. Para la instalación de las estaciones de mayor altitud contaron con el apoyo del Cuerpo de Aviación Policial (CAP) y la Patrulla de Rescate de Mendoza y el soporte logístico de la Municipalidad de Malargüe.
Una inversión millonaria para vigilar el volcán
El proyecto implicó una inversión de 294.000 dólares, destinada a ampliar la red de vigilancia con tecnología de última generación en puntos estratégicos del sistema volcánico. Es financiado íntegramente por el SEGEMAR.
La iniciativa suma cinco nuevas estaciones multiparamétricas, ubicadas en distintas zonas del complejo -Lechuza, Planchón, Azufre y Valenzuela-, lo que permitirá mejorar la precisión de los datos y reducir los tiempos de respuesta ante posibles eventos.
Qué tecnología se instaló en plena montaña
El nuevo equipamiento permitirá monitorear en tiempo real distintos indicadores clave del volcán:
- Estaciones sismológicas para detectar movimientos internos
- Sistemas satelitales que miden deformación del terreno
- Sensores para analizar emisiones de gases
- Cámaras que registran actividad visual de forma continua
Toda esta información se procesa en tiempo real y es fundamental para emitir alertas a los organismos de emergencia.
El dato clave: el volcán sigue en alerta amarilla
Desde julio de 2025, el Planchón-Peteroa se mantiene en nivel de alerta técnica amarilla, debido a un incremento sostenido en su actividad. En los últimos meses del año pasado se registraron emisiones constantes de gases y ceniza, lo que encendió las alertas en la región.
Aunque en 2026 la actividad mostró una leve disminución, el sistema continúa siendo monitoreado de forma permanente por su potencial de cambio.
Un operativo en condiciones extremas
Las tareas se realizaron en plena cordillera, combinando logística aérea, trabajo técnico especializado y coordinación entre distintos equipos. Primero se amplió la base de comunicación satelital y luego se avanzó con la instalación de estaciones en zonas de mayor altitud, muchas de ellas de difícil acceso.
Por qué este despliegue es clave para Mendoza
El fortalecimiento del monitoreo permite anticipar escenarios y reducir riesgos para la población, la infraestructura y las actividades en zonas cercanas. En una provincia atravesada por sistemas volcánicos activos, contar con información precisa en tiempo real no es solo una mejora técnica: es una herramienta esencial para la prevención.