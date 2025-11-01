Masivo corte de agua: el operativo entra en su fase central en La Puntilla

Aysam confirma que continúa con tareas técnicas. El servicio se restablecerá de manera gradual cuando finalicen las obras.

El corte masivo de agua en el Área Metropolitana de Mendoza, que inició a las 4 de este sábado, continúa como parte de la última etapa de optimización de la red.

La empresa Aguas Mendocinas (Aysam) confirmó que las tareas se concentran en puntos neurálgicos de la infraestructura. Actualmente, los equipos siguen trabajando en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla.

De forma simultánea, se ejecuta una labor técnica especializada en la Cámara de Regulación Cuenca Alto Godoy, donde se está realizando el ajuste de las válvulas del acueducto de 750 mm. Esta intervención es crucial para la futura habilitación de la macrodistribución hacia esta cuenca, objetivo final de la obra.

El operativo completo tiene una duración estimada de 12 a 15 horas. Una vez finalizada la instalación y los ajustes técnicos, iniciarán las purgas de acueductos y la recuperación de reservas.

Se reitera a los vecinos de las zonas afectadas (que incluyen sectores de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú) que el servicio se restablecerá de manera paulatina en un periodo de 24 a 48 horas posteriores a la finalización de los trabajos.