Corte de agua en Mendoza: así avanzan las obras de Aysam

Personal trabaja en la segunda y última etapa de la optimización del Sistema de Macrodistribución. El servicio de agua se restablecerá de manera paulatina tras 12 a 15 horas de labores.

Válvulas a instalar en acueducto de 750mm.

El corte de agua masivo en el Área Metropolitana de Mendoza, implementado por Aguas Mendocinas (Aysam), ya está en marcha desde las 4 de la mañana de este sábado.

Esta interrupción del servicio forma parte de la segunda y última etapa de las obras de optimización del Sistema de Macrodistribución.

Te Podría Interesar Masivo corte de agua: cuándo volverá el agua en el Gran Mendoza

El objetivo central de esta intervención es concluir una obra fundamental que fortalecerá de manera significativa el sistema de distribución de agua en todo el Gran Mendoza, buscando habilitar la macrodistribución hacia la cuenca Alto Godoy.

El personal operativo de Aysam y la empresa contratista, bajo estricta supervisión, ejecutan las tareas para finalizar la obra en un plazo estimado de 12 a 15 horas a partir del inicio del corte.