Corte de agua en Mendoza: así avanzan las obras de Aysam

Personal trabaja en la segunda y última etapa de la optimización del Sistema de Macrodistribución. El servicio de agua se restablecerá de manera paulatina tras 12 a 15 horas de labores.

Válvulas a instalar en acueducto de 750mm.

El corte de agua masivo en el Área Metropolitana de Mendoza, implementado por Aguas Mendocinas (Aysam), ya está en marcha desde las 4 de la mañana de este sábado.

Esta interrupción del servicio forma parte de la segunda y última etapa de las obras de optimización del Sistema de Macrodistribución.

El objetivo central de esta intervención es concluir una obra fundamental que fortalecerá de manera significativa el sistema de distribución de agua en todo el Gran Mendoza, buscando habilitar la macrodistribución hacia la cuenca Alto Godoy.

El personal operativo de Aysam y la empresa contratista, bajo estricta supervisión, ejecutan las tareas para finalizar la obra en un plazo estimado de 12 a 15 horas a partir del inicio del corte.

Colocación de tapones en los 2 acueductos de 600mm en cámara Humeda Benegas

Colocación de tapones en los 2 acueductos de 600mm en cámara Humeda Benegas

Colocación de tapón sobre acueducto de 1.100mm.

Colocación de tapón sobre acueducto de 1.100mm.

Valvulas a instalar en acueducto de 900mm.

Valvulas a instalar en acueducto de 900mm.

Válvulas a instalar en acueducto de 750mm.

Válvulas a instalar en acueducto de 750mm.

Comienzo de Corte de la cañería de desagüe.

Comienzo de Corte de la cañería de desagüe.

