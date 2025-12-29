Más eventos, más turistas y récord económico: el año en que Posadas cambió su perfil turístico

Con más de 230 eventos realizados, más de 270.000 asistentes y un impacto económico superior a los 103.000 millones de pesos, Posadas , la capital misionera, cierra el 2025 como uno de los polos emergentes más dinámicos del país para congresos, convenciones y competencias deportivas.

El Centro del Conocimiento, salones de hoteles, remodelaciones de edificios para eventos, restaurantes, departamentos temporarios, la propia costanera e inclusive su situación geográfica por estar “pegada” a la ciudad paraguaya de Encarnación permitieron que Posadas sea elegida como una de las principales ciudades de la Argentina para la realización de congresos nacionales e internacionales.

Posadas culmina el año con números que ratifican una transformación profunda de su perfil turístico. Lejos de depender exclusivamente del turismo vacacional, la capital de Misiones se posiciona cada vez con mayor fuerza como un destino estratégico para el turismo de reuniones, congresos, ferias y grandes eventos deportivos, un segmento que garantiza flujo sostenido de visitantes durante todo el año y genera un fuerte derrame sobre la economía urbana.

El crecimiento no es casual. Es el resultado de una política sostenida de inversiones en infraestructura, conectividad, servicios y profesionalización del ecosistema turístico, sumado al trabajo articulado entre el sector público, organizadores de eventos, hoteles, centros de convenciones, universidades y prestadores privados.

Durante el año se realizaron 230 eventos entre congresos, convenciones, ferias y competencias deportivas, que reunieron a 270.503 asistentes. Esa dinámica generó el arribo de 127.367 turistas, de los cuales 106.919 estuvieron directamente vinculados a eventos, una cifra que muestra con claridad el peso estructural que este segmento ya tiene dentro del turismo posadeño. El desempeño de Posadas en 2025 fue la consolidación de un proceso que ya se había acelerado durante 2024.

Impacto económico

Más allá del volumen de visitantes, el dato más relevante es el impacto económico. El turismo de reuniones se caracteriza por un gasto diario superior al promedio, asociado a hotelería, gastronomía, transporte, comercio, actividades recreativas y servicios profesionales.

En 2025, el movimiento generado por este segmento dejó en Posadas un impacto económico que superó los 103.000 millones de pesos, consolidándolo como uno de los motores más importantes del entramado productivo local.

La estadía promedio también refleja ese perfil:

Eventos deportivos: 3 noches por visitante

Congresos, ferias y convenciones (MICE): 2 noches

Ese flujo se traduce en alta ocupación hotelera, mayor consumo en restaurantes, bares, comercios, taxis, excursiones y actividades culturales, con efectos multiplicadores sobre el empleo y la inversión privada.