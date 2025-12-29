WhatsApp: la nueva función que permite identificar si alguien accedió a tu cuenta

WhatsApp sigue avanzando para proteger a sus usuarios de hackeos o estafas virtuales. Los detalles de la nueva función.

WhatsApp difundió una serie de recomendaciones para ayudar a los usuarios a detectar posibles ingresos no autorizados a sus cuentas, una situación que suele producirse no por fallas del sistema, sino por el uso indebido de funciones disponibles dentro de la propia aplicación.

Especialistas en seguridad digital explican que uno de los métodos más comunes para espiar una cuenta consiste en vincular el WhatsApp a otro dispositivo aprovechando un descuido momentáneo, como dejar el teléfono desbloqueado. De esta manera, otra persona puede escanear el código QR y acceder a los mensajes desde otro equipo sin necesidad de instalar programas externos.

Cómo comprobar si la cuenta de WhatsApp fue vulnerada La aplicación cuenta con una función que permite revisar qué dispositivos están conectados a la cuenta. Desde el menú de configuración, los usuarios pueden consultar la lista de equipos con sesiones activas y verificar si todos corresponden a dispositivos propios.

shutterstock_2574818603 WhatsApp está desarrollando una nueva función. Shutterstock En caso de detectar un dispositivo desconocido, es posible cerrar esa sesión de forma inmediata, lo que bloquea el acceso a los chats y protege la información personal.

WhatsApp recomienda activar la verificación en dos pasos, una función que agrega un PIN adicional al momento de registrar la cuenta en un nuevo dispositivo. Este paso extra dificulta que terceros puedan acceder, incluso si logran escanear el código QR.