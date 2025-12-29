Anses confirmó quiénes cobrarán más de $2.3 millones en enero

La Anses oficializó los montos que pagará en enero de 2026 a jubilados y pensionados , donde un grupo específico de beneficiarios recibirá más de $2.300.000 al inicio del nuevo año. La actualización se realiza en el marco de la movilidad mensual prevista por el Decreto 274/24, que ajusta los haberes según la inflación registrada meses atrás.

El organismo oficializó un incremento del 2,47% al 2,5% en las jubilaciones y pensiones en relación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto impacta tanto en las escalas mínimas como en los haberes máximos del sistema previsional.

Como resultado, la jubilación máxima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en torno a $2.351.000 para enero de 2026, convirtiéndose en el monto superior que solo percibirán un grupo reducido de jubilados y pensionados con aportes máximos acumulados.

Entre los jubilados y pensionados, solo quienes tengan aportes completos y hayan alcanzado el tope del sistema previsional recibirán el monto máximo de más de $2.300.000, sin percibir el bono extraordinario, ya que el refuerzo está destinado principalmente a quienes cobran haberes más bajos o mínimos.

Créditos Anses Jubilados - Portada Los créditos ANSES permiten a los jubilados acceder a teléfonos adaptados a sus necesidades. ANSES

Anses confirmó que el bono de $70.000 —que se abonó durante varios meses para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación— continuará vigente para quienes cobren la jubilación mínima. Para haberes ligeramente superiores, el bono se prorratea hasta un límite en el que deja de abonarse por completo, y no se aplica para quienes ya superan ese umbral.

Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber que supera el mínimo pero no llega a cierto tope, recibirá un monto proporcional del bono hasta que su ingreso alcance el piso fijado para enero, mientras que quienes estén por encima del límite no recibirán ese complemento.

Las fechas a tener en cuenta

El calendario de pagos también fue confirmado por ANSES, que distribuirá los haberes a lo largo de enero según la terminación del documento nacional de identidad (DNI). Para quienes cobran montos superiores a la mínima, los pagos comenzarán a partir del 23 de enero y se extenderán hasta el 29 de enero.