Investigan a una agencia por presuntas irregularidades en la ciudadanía de inmigrantes árabes y africanos

Agustín Romo llevará a la Justicia a una agencia privada por facilitar ciudadanías argentinas a inmigrantes africanos y árabes en plazos reducidos.

La denuncia apunta a la posible irregularidad en la obtención de la ciudadanía argentina con inmigrantes africanos.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, anunció que denunciará ante la Justicia a la Agencia PRIMA, que se presenta como una Agencia de Promoción, Regularización e Integración para Migrantes en Argentina, especializada en residencias y ciudadanías. La denuncia apunta a la gran cantidad de inmigrantes árabes provenientes de África que habrían accedido a la ciudadanía argentina.

En ese esquema, señalan que bajo un discurso de fronteras abiertas y en articulación con organizaciones no gubernamentales como ACNUR, se estaría facilitando una inmigración masiva de países limítrofes, africanos y musulmanes, brindando asistencia y regularización.

En ese contexto, también se cuestiona el rol de la Dirección Nacional de Migraciones, planteando interrogantes sobre una posible falta de control o eventuales irregularidades en el proceso ya que estas personas habrían obtenido la ciudadanía en un corto período de tiempo.

Vacíos de control en el régimen de inmigrantes De acuerdo con algunos especialistas, la nueva ley y el cambio de enfoque en el régimen de refugiados habrían generado un vacío en los controles, permitiendo que agencias privadas operen como intermediarios migratorios, evitando así cualquier tipo de supervisión efectiva por parte del Estado.