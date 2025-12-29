Abrió en Mendoza una nueva planta de reciclaje de residuos

Un departamento local inauguró su primer espacio de reciclaje y de separación de residuos, en busca de promover conciencia ambiental y hábitos más responsables.

El nuevo Punto Verde busca fomentar el reciclaje y la participación comunitaria, con contenedores señalizados y personal que orienta a quienes se acercan.

El 20 de diciembre, San Carlos inauguró su primer Punto Verde, un espacio que marca un antes y un después en la forma de pensar y gestionar los residuos en el departamento. La iniciativa busca promover hábitos más responsables y acercar el reciclaje a la vida cotidiana de vecinos y vecinas.

Ubicado en Villa San Carlos, el Punto Verde funciona como un espacio accesible donde la comunidad puede llevar residuos reciclables limpios y secos. La propuesta apunta a darle un tratamiento responsable a la basura para construir un entorno más saludable y mejorar la calidad de vida.

Participar y aprender del proceso de reciclaje El Punto Verde complementa la recolección domiciliaria diaria, ofreciendo una alternativa para separar los residuos de manera más consciente. En el lugar, los materiales se clasifican en contenedores señalizados según su tipo. Esto garantiza una separación correcta y un reciclaje más eficiente.

Desde el 20 de diciembre, vecinos y vecinas pueden llevar papel, cartón y plástico al primer Punto Verde de San Carlos, ubicado en Villa San Carlos. Municipalidad de San Carlos Actualmente se pueden llevar residuos de papel, cartón y plástico. La consigna es simple: llevarlos limpios y secos para facilitar el proceso. En el predio siempre hay personal que orienta a quienes se acercan y responde dudas sobre cómo separar correctamente.

Además de reciclar, el espacio busca generar un cambio cultural. A partir de febrero, quienes acerquen sus residuos clasificados podrán participar por distintos premios. La idea es sumar incentivos para que más personas se animen a dar el primer paso.