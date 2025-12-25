El Gobierno anunció hace 7 meses "obras prioritarias" para evitar cortes de luz y no avanzó con ninguna

Con el objetivo de evitar nuevos cortes de luz y mejorar la deteriorada red eléctrica del país, el Gobierno nacional anunció en mayo un plan de obras para fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) , mediante un esquema de financiamiento promovido por el sector privado y sin costos para el Estado.

El plan incluye la incorporación 5.610 nuevos kilómetros de líneas, un 38.3% más que el actual, con una inversión de más 6.600 millones de dólares que permitirá “asegurar el buen funcionamiento del sistema, mitigar los cortes de servicio y aliviar los cuellos de botella producidos por la falta de inversiones acumulada en décadas”.

En este sentido, en julio, la Secretaría de Energía , a través de la Resolución 311/2025, definió las tres primeras obras que serán licitadas bajo este modelo de concesión, de un total previsto de 16 tareas previstas en todo el territorio nacional.

Estos proyectos fueron AMBA I, que mejorará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires que concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional que se puede instalar en la región Cuyo a la vez que permitirá evacuar parte de la generación de COMAHUE; y la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que potenciará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.

Pese a “la urgencia” que el mismo Ejecutivo planteó para impulsar esos trabajos, no se avanzó con ninguna de las licitaciones y se llega al verano sin novedades sustanciales en materia de infraestructura eléctrica.

MDZ buscó hablar en cuatro ocasiones con fuentes de la Secretaría de Energía sobre cómo afrontarán los momentos de fuerte consumo debido a las altas temperaturas, pero no hubo respuestas. Tampoco contestó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Avances normativos y el rol de las hidroeléctricas

El 22 de julio, mediante una disposición en el Boletín Oficial, se avanzó con la reglamentación de esta nueva modalidad para reforzar la capacidad eléctrica del país, autorizando la participación de las empresas privadas en obras que habitualmente hacía el Estado.

Más allá de facilitar ese marco normativo, no hubo mayores noticias. Solo se reportaron algunas publicaciones por afuera del plan oficial para optimizar la red de transmisión eléctrica. Por ejemplo, el Gobierno firmó este mes los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá (1050 MW de potencia instalada), El Chocón y Arroyito (1417 MW), Piedra del Águila (1440 MW) y Cerros Colorados (472 MW). Sin embargo, no forma parte del plan “prioritario” fijado a mitad del 2025.

A su vez, esta semana se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad sobre la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel. No implica la ejecución de nuevas obras de transporte eléctrico ni forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. Se trata de un acto de carácter estrictamente regulatorio, que no dispone la construcción de nuevas líneas, estaciones transformadoras ni ampliaciones de capacidad del Sistema Argentino de Interconexión, sino que se limita a ordenar aspectos contractuales y operativos vinculados a infraestructura ya existente, con fines de mantenimiento o mejora de lo actualmente disponible en el sistema.

MDZ no halló publicaciones en el Boletín Oficial de la Nación, en el ENRE ni en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) sobre alguna noticia en torno a alguna adjudicación relacionada al plan que anunció el Gobierno de Javier Milei.

Qué dijo el Gobierno sobre las obras que prometió y no avanzaron

Por ahora, el único funcionario que habló en los últimos días al respecto fue la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. En diálogo con el medio Energía Estratégica, dijo que el pliego de licitación del proyecto AMBA I podría concretarse en el primer cuatrimestre del 2026.

“Esperamos lanzar la licitación durante el primer cuatrimestre del año próximo. Todavía no hicimos evaluaciones sobre cuánto costará la obra”, señaló la funcionaria.

“Estamos trabajando con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer el proceso exitoso. El acompañamiento del BID se concentra especialmente en el diseño de las garantías y en los puntos clave del pliego, con el objetivo que resulte atractivo y fiable para el sector privado”, remarcó la secretaria.

María Tettamanti, secretaria de Energía Foto: KPMG

Planes de contingencia y el regreso al modelo de los '90

En agosto, en la Casa Rosada reconocieron el temor a posibles cortes de luz durante los momentos más cálidos del verano e indicaron que trabajan en un operativo de prevención con las compañías que brindan el servicio.

En el marco de un foro empresario, Tettamanti, dijo: "No hay suficiente potencia instalada como para pasar los picos de la demanda eléctrica en forma tranquila, siempre estamos sufriendo. En el corto plazo, necesitamos medidas que son solamente paliativas para gestionar esa poca oferta y la demanda, en el marco de la resolución 294/2024”.

“Se retomaron las reuniones en el ámbito de ese Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos", informó. Se trata de una afirmación que fue planteada en la anterior disertación del Ejecutivo en un evento con empresas importantes.

Durante una actividad de AmCham desarrollada en agosto, el viceministro coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, habló la necesidad de obras para potenciar el sistema: “Lamentablemente hubo una falta de continuidad en estos últimos 20 años y eso nos puso en uno de los mayores cuellos de botella que tiene el sector. Pero hace pocas semanas sacamos una resolución basándonos en una normativa de la administración anterior, porque valoramos que haya continuidad en las cosas que se hacen bien, y definimos las primeras tres de muchas obras de transmisión que deben ser afrontadas por parte de los privados, con tarifas adecuadas”.

“Vamos a hacer concesiones de obra pública. Esperamos que la primera, que es AMBA 1, se pueda concesionar a principios del próximo año”, reconocía por entonces González.

El objetivo del Gobierno es retomar un funcionamiento similar a lo que ocurría en la década de los '90, en momentos que las petroleras vendían gas y otros combustibles a las generadoras eléctricas para que éstas entreguen la energía a distribuidoras y grandes usuarios industriales, sin atarse a subsidios y al valor que demande el propio mercado.

A su vez, se pretende que los mismos usuarios puedan elegir a su proveedor, sin que esté atado “a zonas” delimitadas por el propio Estado. “Todo será un proceso paulatino, queremos ir liberando el mercado eléctrico de a poco”, recalcaron a MDZ desde la cartera energética en agosto.

Además, se busca adjudicar contratos para instalar baterías de litio que almacenen energía, con el objetivo de abastecer energía en los momentos de mayor consumo, como durante las tardes.

Por otro lado, el Ejecutivo alienta la privatización de Transener, la principal transportadora de electricidad del país de la cual junto a Pampa Energía. El Gobierno espera que el proceso finalice en el primer semestre del 2026.