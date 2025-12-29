Qué es el estrés térmico y por qué podría ser un riesgo ante el alerta naranja por calor extremo

El pronóstico anticipa temperaturas que podrían trepar hasta los 40°C en la víspera de Año Nuevo. Los especialistas advierten sobre los peligros del estrés térmico, una condición que afecta al organismo.

Buenos Aires enfrenta un alerta por calor extremo que enciende las alarmas de los organismos sanitarios. Para el miércoles 31 de diciembre, en la antesala de los festejos de Año Nuevo, el pronóstico del tiempo anticipa valores que podrían trepar hasta los 40°. En este escenario, los especialistas ponen el foco en un concepto clave para comprender los riesgos de las altas temperaturas: el estrés térmico.

¿Qué es el estrés térmico? El estrés térmico es una condición que se produce cuando el cuerpo humano no logra regular adecuadamente su temperatura interna frente al calor extremo. El organismo mantiene normalmente unos 36,5 grados, pero cuando el ambiente es muy caluroso —y especialmente si se combina con alta humedad— los mecanismos naturales de enfriamiento, como la transpiración, dejan de ser suficientes.

¿Cuáles son los síntomas del estrés térmico? Cuando el cuerpo comienza a sobrecargarse por la incapacidad de regular su temperatura, aparecen señales de alerta. Los primeros síntomas suelen ser:

Cansancio intenso

Mareos

Dolor de cabeza

Sudoración excesiva o, en algunos casos, ausencia de sudor

Náuseas

Calambres musculares Si la exposición al calor continúa, el cuadro puede agravarse y derivar en golpes de calor, una situación médica grave que requiere atención inmediata.

¿Quiénes son más vulnerables al estrés térmico? El estrés térmico no afecta a todos por igual. Los adultos mayores, los niños, las embarazadas, quienes padecen enfermedades crónicas y las personas que trabajan o realizan actividad física al aire libre están entre los grupos más vulnerables. También influyen factores ambientales como el tipo de vivienda, la falta de ventilación o refrigeración y el acceso limitado al agua potable.