Por qué no hay una ola de calor en el AMBA pese al alerta naranja por altas temperaturas

Las altas temperaturas volvieron a hacerse sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) durante los últimos días del año y, para gran parte de la población, la sensación térmica es la de estar atravesando una ola de calor . Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico, este episodio no quedará registrado bajo esa categoría debido a que no cumple con los criterios técnicos necesarios.

Según los primeros pronósticos, el período más intenso de altas temperaturas se concentrará entre este lunes y el miércoles, con el ingreso de un frente frío previsto para la madrugada del 1° de enero, lo que marcaría un alivio térmico en la región.

La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , Cindy Fernández, informó que el término “ ola de calor ” no responde a una percepción subjetiva, sino a una definición estrictamente técnica. “Una ola de calor es un criterio meteorológico que se utiliza para caracterizar eventos extremos”, señaló.

De acuerdo con Fernández, para que un evento sea considerado ola de calor, las temperaturas deben superar ciertos umbrales que estadísticamente ocurren en menos del 10% de los días durante la estación cálida. Además, esas marcas deben mantenerse durante al menos tres días consecutivos sin interrupciones.

Los valores que se toman como referencia no son los mismos para todas las ciudades. “Estos umbrales para definir una ola de calor son diferentes para cada ciudad”, aclaró la especialista. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires , los parámetros establecidos son una temperatura mínima igual o superior a 22 grados y una máxima de 32,3 grados o más .

Si alguno de esos valores no se alcanza en uno de los días del período analizado, la secuencia se interrumpe y el episodio deja de considerarse una ola de calor desde el punto de vista estadístico, aun cuando la sensación térmica siga siendo elevada.

Por ese motivo, aunque el AMBA atraviesa jornadas sofocantes y con temperaturas muy altas en el cierre del año, el evento no será clasificado oficialmente como una ola de calor, sino como un período de calor intenso dentro de los valores habituales del verano.

Alerta naranja por altas temperaturas: qué dice el SMN

Pese a que técnicamente no hay una ola de calor en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por temperaturas extremas. Esto quiere decir que tiene un efecto moderado a alto en la salud, ya que "puede ser muy peligroso, especialmente para los grupos de riesgo".

Es por esto que hay que cuidarse siguiendo estos consejos, de acuerdo a lo mencionado en la página del SMN: