Más de 70 mil personas: con momentos de lluvia, así se vivió la celebración de la Arístides
La emblemática avenida Arístides Villanueva fue escenario de una multitudinaria celebración con música, gastronomía y participación de locales y visitantes.
Más de 70 mil personas participaron de la octava edición de la fiesta urbana de la avenida Arístides Villanueva, uno de los eventos importantes que se realizan durante la semana vendimial en la Ciudad de Mendoza. La celebración reunió a mendocinos y turistas que se acercaron para disfrutar de música en vivo, propuestas gastronómicas y distintas actividades en la vía pública.
El evento se desarrollado durante la noche de este jueves tuvo como principales números musicales a la banda Conociendo Rusia y al DJ Ezequiel Arias. Ambos shows convocaron a gran parte del público que se concentró en el escenario principal instalado sobre la avenida.
A pesar de las condiciones climáticas, la celebración se realizó con normalidad. Durante gran parte de la noche hubo lluvia y tormenta, pero eso no impidió que miles de personas permanecieran en el lugar para seguir las actividades programadas.
La postal fue similar a la de otras ediciones del evento, que con el paso de los años se consolidó como una de las celebraciones urbanas más convocantes de la capital mendocina. Además de los espectáculos musicales, los bares y restaurantes de la avenida participaron con promociones especiales y propuestas gastronómicas pensadas para acompañar la celebración.
Operativo municipal y organización
Durante el desarrollo del evento, la Municipalidad de Mendoza dispuso un operativo que incluyó preventores, inspectores de tránsito, personal del área de comercio, equipos de salud y trabajadores de áreas culturales. También participaron cuadrillas de limpieza que trabajaron durante y después del festejo para mantener el orden en la zona.
Desde la organización indicaron que la celebración fue posible a partir de una articulación público-privada entre la Ciudad de Mendoza, los organizadores del evento y empresas del sector, que acompañaron la realización de esta nueva edición del festejo en la Arístides.