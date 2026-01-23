Más de 100 personas asistidas por golpes de calor en Buenos Aires: qué se espera para el fin de semana

Las altas temperaturas volvieron a tener impacto directo en la salud en la Ciudad de Buenos Aires . Al menos 104 personas fueron asistidas por golpes de calor durante la jornada, según confirmaron fuentes del SAME . Del total de atendidos, 18 pacientes debieron ser trasladados a hospitales porteños para una evaluación más compleja.

De acuerdo a la información oficial, entre los afectados se registraron 52 mujeres, 41 hombres y 11 personas sin identificar, todos con síntomas compatibles con el estrés térmico provocado por el calor extremo . Además, tres eran menores de edad, mientras que 89 correspondieron a adultos, lo que refleja un impacto transversal en distintos grupos etarios. Los datos fueron recopilados a partir del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP).

En el centro de esta situación aparece el contexto meteorológico. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa bajo alerta amarilla por temperaturas elevadas , con un ambiente cada vez más pesado debido a la persistencia de vientos del noreste y altos niveles de humedad.

Según el pronóstico extendido, el sábado y el domingo no se esperan cambios significativos en esta ola de calor extremo. Las mínimas se mantendrán por encima de los 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 y 35 °C, consolidando un fin de semana claramente sofocante.

El domingo, incluso, las temperaturas mínimas podrían subir entre uno y dos grados adicionales, aumentando la sensación térmica desde las primeras horas del día.

El lunes aparece como el día más crítico: las mínimas superarían los 25 °C y las máximas podrían rebasar los 35 °C, elevando el estrés térmico y el riesgo para la salud.

Recién hacia la tarde del martes y durante el miércoles el pronóstico anticipa un posible cambio de tiempo, con tormentas aisladas que podrían colaborar con un leve descenso de las temperaturas, aunque sin un alivio inmediato y contundente.

Recomendaciones para evitar golpes de calor

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud recordó una serie de medidas clave para prevenir golpes de calor. Las recomendaciones son:

Aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed.

Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.

Prestar especial atención a bebés, niños, niñas y personas mayores.

No consumir bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas.

Evitar comidas abundantes y priorizar frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa liviana, holgada y clara; sombrero y anteojos de sol.

Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.

Recordar que no existe medicación para el golpe de calor: la prevención y el enfriamiento son las únicas herramientas efectivas.

Ante síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza, agotamiento o desmayo, se recomienda buscar asistencia médica inmediata y trasladar a la persona a un lugar fresco mientras se la hidrata.