Marcha por la Vida: un testimonio "vivo" del valor de la familia

Debo reconocer que la constante lluvia de ayer en Pilar me invitaba a quedarme en casa y no ir a la 11va Marcha por la Vida en capital. Miraba el celular esperando que apareciera un flyer diciendo se cancela por lluvia. Luego recordé que en estos años de Marcha nunca la lluvia fue un impedimento para miles las personas y familias que se pusieron sinceramente y sin excusas, la camiseta por la defensa de la Vida.

Este año me sorprendieron varias cosas a nivel visual y sensorial si lo puedo decir así. Primero que el escenario de la Marcha cambió de lugar ya no era al costado del Museo de Bellas Artes sino una par de cuadras más al norte, en el parque que esta frente a la Embajada de Chile en la calle. El nuevo espacio es más ancho, con más pasto y menos barro y más alejado de la avenidas circundantes, lo cual es más seguro para la gran cantidad de familias que va con niños. Y al ser una zona más frondosa con más arboles alrededor, no se si es idea mía, pero se escuchó mucho mejor el sonido estando atrás y me sentí más unida, contenida esa multitud amorosa.

IMG-20260329-WA0146 Ayer se realizó la 11 Marcha por la Vida. Claudia Echeverría. Haciendo escuela Otra cosa que me llamó la atención especialmente esta año, fue la cantidad de padres con cochecitos y niños muy chiquitos. Ellos si tenían excusa para quedarse en casa abrigados protegiendo a sus bebes de un resfrío. Y que decir de la cantidad de jóvenes. Pero estos no eran jóvenes que iban con sus papás, sino grupos de amigos, que seguramente salieron de fiesta la noche anterior o este mismo sábado por la mañana tuvieron algún práctica deportiva en el colegio y perfectamente podían haberse quedado durmiendo o descansando y no lo hicieron… Entonces me surgió la pregunta ¿qué llevó a estos chicos y chicas a estar ahí una tarde de sábado medio lluvioso….?

Este pensamiento me llevó hacer cálculos. Estos jóvenes de entre 15 y 20 años que vi ayer tenían 4 y 9 años hace 11 anos atrás. Con este dato me puse a pensar qué los llevó a estar ahí, ya que no es un recital de música, ni esta promovido por los influencers famosos de las redes ni la TV. Una causa segura es que son hijos de padres provida. Tienen padres que les dieron ejemplo del respeto y valor que se tiene por una vida humana desde la gestación. Estos padres sin duda, trasmitieron con sus palabras, o sus acciones a sus hijos que el valor humano fundante es el respeto por la vida humana en todas sus etapas. Y que en lo tiempo actuales en que vivimos donde el aborto y la eutanasia están en el debate mundial, hay que salir a la calle defender la vida.

Los jóvenes valoran la vida Me atrevo a decir muchos de ellos son los hijos de esa camada de padres que cuando se lanzó el debate del la Ley de aborto en Argentina en el 2018, no fueron indiferentes y formaron parte de los millones de argentinos que salieron a la calles en todo el país y al Congreso a protestar contra la Ley de aborto que hoy ha provocado miles de muertes de niños por nacer. Otro factor que incide es el colegio, la comunidad escolar. No es lo mismo llevar a un niño a un lugar que solo busca enseñar historia, reglas matemáticas y ciencias. Es fundamental que la educación tenga un fundamento moral y no me refiero solo a profesar una fe, sino al fundamento moral basado en la Dignidad Humana y la expresión en su tradición cultural como país. Argentina tiene una historia llena de valores humanos, de héroes conocidos o no que dieron su vida por el país, de hombres y mujeres cuya vida fue un testimonio de esto valores que no hacen ser “humanos”.