Marcha del 24 de marzo: comenzaron a movilizarse agrupaciones y autoconvocados hacia la Plaza de Mayo

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Las palabras de Rodolfo Daer en la marcha

En las inmediaciones de la Plaza de Mayo, Rodolfo Daer, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), habló con MDZ sobre la movilización a 50 años del último golpe de Estado.

“Es un día histórico. Los trabajadores de la alimentación nos movilizamos para que nunca más vuelva a existir un Golpe de Estado. Fue el golpe más sangriento de la historia de nuestro país, con tortura, desaparición de personas, robo de identidad”, sentenció Daer en diálogo con MDZ.