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Marcha del 24 de marzo en Buenos Aires.
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Marcha del 24 de marzo: comenzaron a movilizarse agrupaciones y autoconvocados hacia la Plaza de Mayo

Esta mañana, agrupaciones políticas y sociales iniciaron las movilizaciones hacia la Plaza de Mayo en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

MDZ Sociedad

En el marco de los 50 años del golpe de Estado, distintas agrupaciones políticas y sociales avanzan desde varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires hacia la emblemática Plaza de Mayo, donde se llevará a cabo el acto central a las 16:30 horas.

Poco a poco, el espacio frente a la Casa Rosada empezó a poblarse con organizaciones, militantes y asistentes que participan de la conmemoración. La fecha recuerda a las víctimas de la última dictadura y reúne cada año a distintos sectores políticos, sociales y de derechos humanos en una movilización que tiene su punto principal en Plaza de Mayo.

Marcha del 24 de marzo, minuto a minuto:

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Las palabras de Rodolfo Daer en la marcha

En las inmediaciones de la Plaza de Mayo, Rodolfo Daer, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), habló con MDZ sobre la movilización a 50 años del último golpe de Estado.

“Es un día histórico. Los trabajadores de la alimentación nos movilizamos para que nunca más vuelva a existir un Golpe de Estado. Fue el golpe más sangriento de la historia de nuestro país, con tortura, desaparición de personas, robo de identidad”, sentenció Daer en diálogo con MDZ.

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Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central

Las agrupaciones políticas y organisimos de derechos humanos comenzaron a congregarse en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, a horas del acto central.

Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central
Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central
Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central.

Así se encuentra ahora la Plaza de Mayo, a horas del acto central.

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Van llegando organizaciones sociales a la sede de Madres de Plaza de Mayo

Pasadas las 11 de la mañana, empezaron a llegar algunas organizaciones sociales a la sede principal de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1584 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en las cercanías del Congreso de la Nación.

Van llegando organizaciones sociales a la sede de Madres de Plaza de Mayo.
Van llegando organizaciones sociales a la sede de Madres de Plaza de Mayo..

Van llegando organizaciones sociales a la sede de Madres de Plaza de Mayo..

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Empiezan a llegar las primeras agrupaciones a la sede de Madres de Plaza de Mayo
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Agrupaciones comenzaron a movilizarse hacia la Plaza de Mayo

Alrededor de las 10 de la mañana, una columna de aproximadamente 8 cuadras comenzó a movilizarse desde la ex ESMA (Escuela Superior Mecánica de la Armada) en Núnez, hasta la Plaza de Mayo, en el marco de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La agrupación política que encabezó la columna fue La Cámpora, llevando en su recorrido de 16 kilómetros carteles con las consignas “Caminamos por los 30.000″, “Defendemos la Patria” y “Queremos a Cristina”.

Marcha del 24 de marzo en Buenos Aires
Marcha del 24 de marzo en Buenos Aires.

Marcha del 24 de marzo en Buenos Aires.

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Todos los puntos de encuentro y calles cortadas por la marcha del 24 de marzo

Según la información oficial, habrá distintas convocatorias y puntos de encuentro para inciar las respectivas movilziaciones hacia la Plaza de Mayo. A continuación, el listado de todos los puntos de encuentro:

  • La Cámpora: 9 horas en la sede del ex-ESMA. Además, harán una parada en San José 1111, en el barrio de Constitución, es decir, en la residencia de la expresidenta Cristina Kirchner.
  • UCR: 13 horas en el cruce de las calles Alsina y Entre Ríos.
  • Asociación Madres de Plaza de Mayo: 13 horas en Hipólito Yrigoyen 1584, en la sede de Madres de Plaza de Mayo.
  • Movimiento Derecho al Futuro: 13 horas en Hipólito Yrigoyen 1584.
  • Nuevo MAS: 14 horas en el cruce de Av. 9 de Julio y Av. de Mayo.
  • CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: 12 horas en Av. de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
  • Frente Renovador: 12 horas en Av. de Mayo y Tacuarí.
  • PTS y PO: 14 horas en el cruce de 9 de Julio e Yrigoyen.
  • MST: 14 horas en Diagonal Norte y Florida.
  • Política Obrera: 14 horas en Av. 9 de Julio y Av. Belgrano.
  • CGT: 14 horas en Diagonal Sur y Bolívar.

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Cómo será el acto por los 50 años del golpe de Estado

Este martes, a las 16:30, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y cientos de autoconvocados se congregarán en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en el marco del acto oficial a 50 años del último golpe de Estado.

De acuerdo con lo difundido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, en el acto se llevará a cabo la lectura de un documento único condenando a la dictadura, así como, también, se esperan duras críticas hacia el Gobierno de Javier Milei.

En los días previos se realizaron distintas actividades vinculadas a la fecha. Entre ellas, la convocatoria “Florecerán mil pañuelos” impulsada por Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, que invitó a confeccionar pañuelos blancos intervenidos con frases, nombres, símbolos o dibujos para mantener presente la memoria de los desaparecidos.

La antesala de la jornada incluyó también una vigilia el 23 de marzo en la Plaza de Mayo convocada por la organización La Poderosa, en la que participaron músicos, actores, periodistas y fotógrafos. La actividad buscó acompañar el inicio de la jornada conmemorativa con intervenciones culturales y expresiones artísticas.

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