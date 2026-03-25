Maipú: el impactante número de asistentes del Festival del Malbec y el Olivo.

La Municipalidad de Maipú consiguió un nuevo récord con la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo, y anunció que más de cien mil personas se sumaron a la iniciativa realizada en el Parque Metropolitano Sur.

El evento se extendió durante tres jornadas el último fin de semana y combinó música en vivo, degustaciones, gastronomía y propuestas culturales.

“Nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo”, sostuvo el intendente Matías Stevanato tras la masiva convocatoria del festival.

Cada jornada tuvo una impronta propia y permitió que distintos públicos se apropiaran del festival. El sábado estuvo atravesado por la tradición y las raíces, con una fuerte presencia del folclore y de los productos que representan la historia productiva del departamento. El domingo, en tanto, sumó energía con propuestas que acercaron el malbec y el olivo a nuevos lenguajes culturales, mientras que el lunes se vivió con un perfil más familiar y festivo, con actividades pensadas para compartir y una grilla musical que convocó a distintas generaciones.

El predio ofreció un recorrido integral con show de luces, música en vivo, degustaciones de vinos, productos olivícolas, espacios de descanso e intervenciones artísticas. A esto se sumaron la feria de artesanos y las islas de bodegas y productores, que permitieron un contacto directo con el público y generaron una experiencia más cercana para quienes participaron.

La propuesta gastronómica también tuvo un lugar destacado con las cooking class nocturnas, donde especialistas pusieron en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto, combinando aprendizaje y espectáculo. Estas actividades reforzaron el carácter del festival como una experiencia que va más allá del entretenimiento.