Yamila Marañón: "El arte es un canal de manifestación de los mundos imaginarios internos"

Yamila Marañón, la mendocina de espíritu libre ha logrado esculpir una gran variedad de materiales formando obras gigantes que asombran a quienes las miren.

Tierra, cemento, vidrio, acero: fusiones de la hija de un maestro. La cual emprendió este camino como un juego.

¿Autodidacta o estudiada?

Autodidacta, realicé estudios secundarios en un colegio con orientación artística, y luego me especialicé en Paris, mi mayor aprendizaje viene de familia.

¿Qué es el arte para vos?

El arte para mi es la expresión del ser, es un canal de manifestación de los mundos imaginarios internos y la interpretación de la realidad colectiva y personal.

¿Qué expresás a través de arte?

Expreso universalidad, formas y fenómenos de la naturaleza, incógnitas humanas, misterios manifestados y estados personales trascendidos más allá del ego.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Desde siempre, el arte fue un juego de infancia en el taller de mi padre y creciendo me fui dando cuenta que era mi camino de vida.

¿Qué sentís cuando creas?

Siento libertad, satisfacción, abstracción total, adrenalina, conexión, me siento más cerca de mí misma.

¿Cómo te enfrentás a una nueva creación ?

Siento más bien que la obra se enfrenta a mí, para que la manifieste, si es un trabajo grande como mis laberintos de hasta 3.000 m2, la energía interna y física que implica enfrentarme a la obra me demanda un estado de concentración y entrega absoluta mucho más grande que cuando abordo una escultura más pequeña, una performance o una instalación, cada técnica implica un estado diferente a la hora del inicio, una nueva aventura.

Cuando mirás obras viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Sí, siempre me veo reflejada en las obras, son espejos de momentos o emociones.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Cuando fui a vivir a Paris, a los 20 años, me di cuenta de que para sobrevivir mis herramientas eran el arte, entonces las puertas se fueron abriendo para que así sea. El arte es una forma de vida, vivo por el arte.

¿Cuál es tu sueño?

Que haya paz en el mundo, más cuidado del medio ambiente, que el corazón de la humanidad se despierte hacia la armonía y el respeto de toda forma de vida.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Sí, me gusta, siento que la obra se completa cuando llega a los demás. Creo que el marketing es un puente de comunicación para transmitir el trabajo, lo considero una herramienta.

¿Qué te inspira?

La naturaleza, el silencio, el amor, la abstracción del pensamiento y los símbolos antiguos.

¿Qué sentís cuando terminás una obra?

Me siento en un estado de éxtasis, feliz, me siento completa, satisfecha, me siento más liviana y realizada.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

A través de las cotizaciones del mercado y de mis colegas, en algunos casos pido cotizaciones a profesionales dependiendo la magnitud de la obra.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

Creo que es indistinto, va más allá de la nacionalidad el tema de la apreciación de la obra, en mi caso que he expuesto mucho más afuera del país que en Mendoza, considero que el arte es un elemento que trasciende las imitaciones culturales. Cuando veo la reacción de ciertas personas a las cuales la obra les ha realmente transformado, me nutre y le da más valor para mí.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Una escultura de Miró, un bronce en el jardín.