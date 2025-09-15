Lunes soleado y con temperaturas agradables en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes soleado en Mendoza, con máximas de 23° y un arranque de semana marcado por condiciones primaverales.

Mendoza iniciará la semana con condiciones primaverales. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes soleado y con temperaturas agradables: la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 23°, acompañadas por vientos leves del noreste.

Será un arranque ideal para actividades al aire libre, tanto en el llano como en la cordillera, donde no se esperan fenómenos destacados.

image La semana continuará con aire primaveral y el martes 16 se perfila como el día más cálido, con una máxima de 26°. SMN

Lo que viene para la semana El martes 16 se perfila como la jornada más cálida de los próximos días. El termómetro trepará hasta los 26°, con una mínima de 11°, en un día mayormente despejado y con marcado aire primaveral. El miércoles 17 marcará un cambio, con nubosidad variable y un leve descenso térmico: mínima de 12° y máxima de 23°.