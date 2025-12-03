Luján de Cuyo anunció un corte de agua para hoy a partir de las 8:30: en qué zonas

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó que este jueves se realizará un corte programado de agua potable por trabajos de mejoramiento en la red.

El servicio se normalizará durante la misma jornada, según comunicó el municipio.

La Municipalidad de Luján de Cuyo anunció que este jueves 4 de diciembre se llevará a cabo un corte de agua potable debido a trabajos destinados a mejorar la red. La interrupción comenzará a las 8:30 y afectará a distintos sectores del departamento.

Corte de agua programado por obras de optimización Entre las zonas alcanzadas por el operativo se encuentran la calle Manuel A. Sáez, en Carrodilla, y diversos puntos de la ciudad de Luján, específicamente el área comprendida entre calle San Martín, Anchorena y el lateral oeste del Acceso Sur.