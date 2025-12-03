Luján de Cuyo anunció un corte de agua para hoy a partir de las 8:30: en qué zonas
La Municipalidad de Luján de Cuyo informó que este jueves se realizará un corte programado de agua potable por trabajos de mejoramiento en la red.
La Municipalidad de Luján de Cuyo anunció que este jueves 4 de diciembre se llevará a cabo un corte de agua potable debido a trabajos destinados a mejorar la red. La interrupción comenzará a las 8:30 y afectará a distintos sectores del departamento.
Corte de agua programado por obras de optimización
Entre las zonas alcanzadas por el operativo se encuentran la calle Manuel A. Sáez, en Carrodilla, y diversos puntos de la ciudad de Luján, específicamente el área comprendida entre calle San Martín, Anchorena y el lateral oeste del Acceso Sur.
El municipio recomienda a los vecinos realizar un uso responsable del suministro disponible y recuerda que el servicio será restituido progresivamente a lo largo del mismo día.