Entraron a la fuerza y se robaron carritos llenos de comida de un supermercado en Luján de Cuyo

Durante la madrugada de este lunes dos sujetos entraron a la fuerza a un supermercado en Luján de Cuyo y se llevaron carritos llenos de comida.

Dos delincuentes perpetraron el robo a un supermercado de Luján de Cuyo, de donde se robaron dos carritos llenos desde su interior. Las cámaras del negocio captaron cómo forzaron la entrada y entraron para luego fugarse con una gran cantidad de comida y mercadería.

El registro filmográfico demostró que el hecho ocurrió poco después de pasadas las 4 del lunes, dentro de los límites de Ugarteche, concretamente en el cruce de las rutas 40 y 16.

Alertados por una llamada a la línea de emergencias 911, efectivos de la Subcomisaría Ugarteche llegaron al lugar y constataron los daños en la entrada del comercio.

Por medio de las cámaras se supo que los sujetos se llevaron una gran cantidad de carne y mercadería congelada, todo transportado sobre dos carritos del mismo supermercado.