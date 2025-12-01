Entraron a la fuerza y se robaron carritos llenos de comida de un supermercado en Luján de Cuyo
Durante la madrugada de este lunes dos sujetos entraron a la fuerza a un supermercado en Luján de Cuyo y se llevaron carritos llenos de comida.
Dos delincuentes perpetraron el robo a un supermercado de Luján de Cuyo, de donde se robaron dos carritos llenos desde su interior. Las cámaras del negocio captaron cómo forzaron la entrada y entraron para luego fugarse con una gran cantidad de comida y mercadería.
El registro filmográfico demostró que el hecho ocurrió poco después de pasadas las 4 del lunes, dentro de los límites de Ugarteche, concretamente en el cruce de las rutas 40 y 16.
Alertados por una llamada a la línea de emergencias 911, efectivos de la Subcomisaría Ugarteche llegaron al lugar y constataron los daños en la entrada del comercio.
Por medio de las cámaras se supo que los sujetos se llevaron una gran cantidad de carne y mercadería congelada, todo transportado sobre dos carritos del mismo supermercado.
Efectivos de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa de Luján de Cuyo (UID) trabajaron en la zona para recabar la mayor cantidad de información que ayude a dar con los responsables del robo.