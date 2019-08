Luis Scafati: "arte es una palabra que perdió su filo"

Desde que publicó su primer dibujo de humor en un tradicional diario de Mendoza, sus obras comenzaron a recorrer las páginas de los más importantes periódicos y revistas: Humor, El Péndulo, Vogue, Noticias, Playboy, El Periodista, los diarios Sur y Clarín de Argentina, El País de Uruguay, Il Manifesto de Italia. Tanto así que comenzó a darle significado a las ilustraciones "las mismas deben ajustarse servilmente a un texto. Cada lenguaje tiene sus leyes especiales, sus matices particulares, lo que sirve a este puede no ser efectivo en aquel", dijo.

"Fati", un "un poco dark" como él se asume, se ha enamorado de lo absurdo y esa pasión lo convirtió en uno de los artistas más reconocidos de nuestra provincia. Pero, ¿qué lo moviliza? ¿Qué hay detrás de sus obras? ¡Te lo contamos en MDZ Arte!

¿Te dicen?

Fati.

¿Por qué?

Resabios de mi época de humor y otras publicaciones, donde firmaba con ese seudónimo.

Luis Scafati

¿Autodidacta o estudiado?

En mi adolescencia hice un curso de dibujo por correo, luego pasé por la facultad de Artes de la UNC , pero también me siento un autodidacta, ya que hasta hoy no dejo de aprender.

¿Qué es el arte para vos?

Arte es una palabra muy gastada, tanto es así que a veces siento que perdió su filo. A pesar de ello creo que es el lugar donde transita el espíritu humano.

¿Qué expresa?

Lo que expresa depende de quién lo ejerce y quien lo recibe.

Es a través de las distintas manifestaciones artísticas, música, literatura, pintura, teatro, cine, que de alguna manera nos revelamos. Creo que el arte es un instrumento de conocimiento.

Luis Scafati

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Eso es algo que no sé, porque en mi caso particular siempre dibujé, desde muy niño, aunque ignoraba la existencia de eso que se llama arte, creo que uno es artista a pesar de uno mismo, no es algo que un día decidimos o que alguna institucion te da un título de artista.

¿Qué sentís cuando pintás?

Cuando pinto, dibujo o hago una escultura siento muchas cosas muy diversas, además todo depende del momento, una cosa es cuando uno empieza un trabajo y otra muy distinta cuando eso ya está encarrilado y lo va cerrando.

Luis Scafati

¿Cómo te enfrentás a un lienzo en blanco, a un material sin forma?

Siento que es una parte más de esa compleja trama que estoy construyendo, o sea, vengo cargado con lo que estuve haciendo. Generalmente en mi estudio hay muchos trabajos en gestación, todos entrelazados, como un tejido.

¿Cuál es el primer paso que dás con una hoja en blanco?

Por suerte no sufro eso tan común a tantos artistas que es el comienzo, porque lo primero que hago es tomar posesión de ese espacio, lo mancho, lo ensucio, le quito cualquier vestigio de pureza…

Luis Scafati

¿Cuándo mirás cuadros viejos tuyos , te encontrás o ya no?

Mirar lo que hice en el pasado es parecido a mirar fotos antiguas, se que soy ese, que tenía cinco años o diez o treinta, y a pesar de no ser el mismo hay algo que permanece inalterable. Lo mismo siento al observar viejos trabajos, aunque algunos no se salvan de esa mirada y van a parar a la basura.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Antes de vivir del arte vivo con el arte.

Pero era muy joven y las circunstancias me empujaron, durante la dictadura de Videla me expulsaron de la Facultad y de mi trabajo, tenía dos hijos, no tenía un peso, pero si mucho papel y un tallercito de serigrafía. Hice entonces seis dibujos basados en el Martín Fierro, y los imprimí en serigrafía, 150 copias de cada uno, hice una carpeta con ellos y salí a venderlos. Cada carpeta que vendía pagaba la comida de ese día, o sea que era un precio muy accesible, pero a mi

me salvaba el día.

Vendí todas las carpetas, tanto que hoy no tengo ni una para mí.

Luis Scafati

¿Se puede?

Yo creo que todo lo que uno desea profundamente se puede, por eso hay que tener cuidado en que es lo que deseamos.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es un país con justicia social, con gente que piense y no se deje embaucar por los medios.

¿Te gusta mostrar lo que haces? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Creo que todo aquel que hace algo tiene el objetivo de mostrarlo, si bien el primer espectador es uno mismo, también es necesaria la mirada del otro.

Con el marketing no sé, a veces estoy demasiado sumergido en otras dimensiones (risas) pero uso las redes con frecuencia, tengo mi Facebook y mi Instagran en acción.

¿Qué te inspira?

Muchas cosas me estimulan, depende del momento, la música siempre está presente, desde el jazz al tango pasando por el rock o el folclore. También la poesía, leo mucha poesía y eso me rescata, a veces algo que me dice Marta, mi mujer, o lo que veo, todo sirve si estás presente.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro y que cuando lo empezás?

Cuando empiezo un trabajo siempre hay una cuota de angustia que empuja, pero cuando lo termino siento un gran alivio, y si eso que salió me gusta siento algo parecido a la felicidad.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Es la parte mas costosa, me llevo muy mal con el dinero, a pesar que me gusta (risas) generalmente dejo que de eso se encarguen los otros,los especialistas, los marchands.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

Gran parte de mi vida transcurre en otros lugares lejos de Mendoza, pero cuando expongo acá siento que hay una respuesta, si bien el público mendocino es mas parco en manifestarse me siento apreciado en mi trabajo, las muestras son concurridas, y vendo bastante.

En cuanto al turista, no sabría qué decir.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

En la casa de alguien que lo ame.

¿Qué pieza o cuadro que no sea tuyo quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Es un cuadro que pintó Dardo Retamoza, una cascada , la pintó cuando vivía en Misiones. Esa pintura siempre está en mi cuore.