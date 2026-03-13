Flexibilidad: de beneficio a moneda de cambio

Durante años, la flexibilidad laboral fue presentada como un " beneficio corporativo”, un plus atractivo para mejorar el clima interno o fortalecer la marca empleadora. Hoy, ese paradigma quedó atrás. La flexibilidad dejó de ser un diferencial para convertirse en una condición de entrada.

El cambio no responde únicamente al avance tecnológico ni al impacto de la pandemia. Lo que se transformó fue el contrato psicológico entre las personas y el trabajo . Las prioridades se desplazaron: autonomía, propósito, bienestar emocional y equilibrio vida– trabajo dejaron de ser aspiraciones individuales para convertirse en variables estratégicas en la toma de decisiones profesionales.

Según el informe “Global 2024 Gen Z and Millennial Survey” de Deloitte, más del 70% de las generaciones jóvenes afirma que la posibilidad de organizar su tiempo con mayor autonomía influye de manera directa en su permanencia en una organización. A su vez, el estudio “People at Work 2023” de ADP Research Institute señala que los colaboradores con mayor flexibilidad reportan niveles significativamente más altos de compromiso y menor intención de rotación. La discusión ya no es si ofrecer flexibilidad . La pregunta estratégica es: ¿qué modelo cultural sostiene esa flexibilidad ?

Durante décadas, el liderazgo se construyó sobre la lógica del control visible: horarios rígidos, presencialismo, supervisión constante y la creencia implícita de que “si no te veo, no trabajás ”. Este modelo parte de una suposición defensiva: sin control, la productividad cae. Sin embargo, la evidencia científica sugiere lo contrario. La investigación sobre seguridad psicológica liderada por Amy Edmondson en Harvard Business School demuestra que los equipos que perciben confianza y respeto presentan mayores niveles de aprendizaje, innovación y desempeño sostenible.

Más del 70% de las generaciones jóvenes afirma que la posibilidad de organizar su tiempo con mayor autonomía.

Desde la neurociencia organizacional, sabemos que los entornos basados en vigilancia constante activan respuestas de amenaza en el cerebro, asociadas al estrés y la hiperalerta, mientras que los contextos de autonomía y justicia percibida favorecen la motivación intrínseca y la toma de decisiones más creativa. En términos simples: el control activa defensa; la confianza activa compromiso.

flexibilidad Durante décadas, el liderazgo se construyó sobre la lógica del control visible. Archivo.

Liderar desde el “piso 70”

Uno de los desafíos actuales es la distancia simbólica entre quienes diseñan políticas y quienes viven la experiencia cotidiana del trabajo. Cuando las decisiones se toman desde el “piso 70”, lejos de la realidad operativa, la flexibilidad se convierte en discurso, pero no en práctica. Flexibilidad no significa ausencia de reglas ni improvisación. Implica madurez organizacional: claridad de objetivos, métricas basadas en resultados y conversaciones frecuentes que alineen expectativas.

El informe “State of the Global Workplace” de Gallup advierte que sólo alrededor del 23% de los trabajadores en el mundo se siente comprometido con su empleo. Entre las variables que más inciden en ese compromiso aparecen la percepción de reconocimiento, la claridad de metas y la posibilidad de organizar el propio trabajo. La flexibilidad sin liderazgo consciente puede generar desorden. Pero el liderazgo sin flexibilidad, en el contexto actual, acelera la fuga de talento.

El riesgo invisible

Insistir en modelos del siglo pasado no solo pone en riesgo la atracción de perfiles jóvenes. También afecta la innovación, la diversidad de pensamiento y la reputación empleadora. El informe “Future of Work” de World Economic Forum destaca que las organizaciones más resilientes son aquellas capaces de rediseñar estructuras laborales hacia esquemas híbridos y basados en resultados. No se trata solo de dónde se trabaja, sino de cómo se construye confianza organizacional. Hoy el talento evalúa culturas, no solo salarios. Y cuando no encuentra coherencia entre discurso y práctica, desconecta emocionalmente antes de renunciar formalmente. Esa desconexión silenciosa, menos visible que la rotación, es uno de los costos más altos para las empresas.

home Flexibilidad no significa ausencia de reglas ni improvisación. Archivo.

La pregunta incómoda

En muchos equipos persiste una tensión no resuelta: ¿lideramos desde la confianza o todavía necesitamos verificar presencia física para validar productividad? La flexibilidad no es una concesión ni una moda pasajera. Es una declaración cultural sobre cómo entendemos el trabajo, la autonomía y la responsabilidad compartida. Las organizaciones que comprendan que la confianza no es ingenuidad sino estrategia estarán mejor preparadas para atraer, comprometer y desarrollar talento en escenarios complejos.

Porque las culturas que no evolucionan no se mantienen estables: se vuelven irrelevantes.

* Verónica Dobronich, autora de “Desconéctame por favor”. Cómo escapar de la presión de las redes sociales y la hiperconectividad.