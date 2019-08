Gabriel Fernández: cruce de figuras y líneas eternas

Gabriel Fernández, el dibujante, grabador y escultor se caracteriza por la superposición de trazos, cuerpos, estados y momentos. Tanto que nadie puede pasar indemne frente a sus obras. "No los termino. Se cansan de mí, o me abandonan", afirma acerca de sus obras. Un sinfín que te invitamos a descubrir.

¿Te dicen?

“Capitán”

¿Por qué?

Es por una vieja historia de compadres.

¿Autodidacta o estudiado?

Las dos cosas, diría. Siempre hice cosas fuera de cualquier contexto educativo, por motus propio, pero también cursé estudios en la escuela provincial de Bellas Artes y en la UnCuyo. Tuve muchos profes que se brindaron por completo al igual que un puñado de compañeros de ruta a los que les debo la mayor parte de mis aprendizajes

Gabriel Fernandez

¿Qué es el arte para vos?

Es simplemente un hecho cultural con el que consigo tener una experiencia estética, independientemente del rubro, el ámbito, la institución, el autor y demás cosas que lo legitimen.

¿Qué expresa?

Cada persona se expresa a si misma indefectiblemente. Por eso pienso que los autores se parecen de algún modo a lo que hacen. Tanto que, desde cierto punto de vista, la suma de los trabajos de un mismo autor podría componer un autorretrato en evolución.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

De pibe dibujaba, como cualquier otro, por necesidad de expresión. Después se perfiló como vocación porque en mi entorno familiar las cuestiones artísticas eran apreciadas.

Gabriel Fernandez

¿Qué sentís cuando pintás?

¡Siento que ahí va! , cuando sale algo piola, claro; y si no le sigo dando nomas. A veces me voy a dormir humillado, pero otras satisfecho. Y aunque tenga diferentes resultados, y la pase bien o mal, lo que siento es que en ese acto estoy vivo y conectado.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco, a un material sin forma?

La mayor parte de las veces tengo una idea previa de lo que quiero hacer, pero después va evolucionando sola, enriqueciéndose, adquiere nuevos datos y se puebla de interés para mí; o se completa.

Muchas veces fracasa y entonces es puente para otro “lienzo blanco” que comienza desde ese anterior fracaso o pregunta.

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

La verdad, no recuerdo cual fue el primer paso; pero ahora, ponerse a hacer algo se parece más a una continuación que a un comienzo. Siempre hay una huella anterior, muchas veces ni siquiera es mía esa huella. El concepto de hoja en blanco implica una pureza que yo desconozco.

Gabriel Fernandez

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Sí, me encuentro, es que doy vueltas siempre sobre las mismas cosas. Igual que un perro antes de acostarse.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

No me lo propuse, pero se fue dando, eso de vivir del arte y de las cuestiones relacionadas con él.

¿Se puede?

Diría que sí, creo que consiste en la tozudez de no hacer otra cosa.

¿Cuál es tu sueño?

Tengo en la cabeza algunos proyectos individuales y otros sociales a los que me gustaría darle impulso y luego ver que se sostengan solos. Algunos son editoriales y otros comunitarios mayormente ligados con la labor artística.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Aunque no es el ámbito más cómodo para mí el de las muestras y los eventos sociales. Pienso que todo lo que se hace cobra sentido en el acto de compartirlo.

No, el marketing no es lo mío.

¿Qué te inspira?

Muchas cosas me estimulan a trabajar, lo vivido, lo leído, lo escuchado y lo visto.

Quizás por ello la memoria, y las mitologías, entre otros, sean temas recurrentes en mis trabajos.

Gabriel Fernandez

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

No los termino. Se cansan de mí, o me abandonan. Pero en el mejor de los casos me sugieren otros trabajos. Como decía antes, me parece que en vez de terminar, más bien continúan. Por eso también es difícil saber donde comenzaron.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Si se refiere al valor monetario: los actualizo en realidad, en relación a valores anteriores.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

No sabría decir. El valor es una cuestión sumamente subjetiva. A veces sin embargo, aparece esa coincidencia de criterio y conexión con el que observa sin importar demasiado de donde venga.

Gabriel Fernandez

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

No sé. No sueño con eso. Pero una vez pase por la entrada de un negocio que estaban pintando o arreglando para abrir sus puertas en breve. Habían tapado la vidriera para tener privacidad mientras trabajaban. Pero el caso es que lo habían hecho con diarios en los que había publicaciones mías, muchas. Parecían haber sido ordenadas a propósito, como si alguien espontáneamente hubiese curado una muestra mía, y ahí estaba yo mirando del otro lado del vidrio. ¿Quién habrá hecho eso? No creo que me vuelva a pasar algo parecido.

Gabriel Fernandez

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Me gustaría tener de mucha gente. Pero en esta oportunidad diré que uno de Carlitos Gómez.