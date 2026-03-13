Argentina tiene más estudiantes universitarios que Chile y Brasil, pero la mitad de graduados

Argentina encabeza en la región la cantidad de estudiantes universitarios en relación con su población, pero al mismo tiempo muestra una menor tasa de graduación que Chile y Brasil. Así lo señala un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina ( CEA ) de la Universidad de Belgrano , que advierte sobre una brecha creciente en la formación de profesionales.

De acuerdo con el relevamiento, el país registra 564 estudiantes universitarios cada 10.000 habitantes, una cifra superior a la de Brasil, con 461, y Chile, con 352. Sin embargo, cuando se analiza la cantidad de graduados , el escenario se invierte: Argentina alcanza apenas 31 graduados cada 10.000 habitantes, mientras que Brasil llega a 64 y Chile a 57.

El informe señala que una de las principales razones está vinculada a los mecanismos de acceso y evaluación universitaria. En Argentina rige el ingreso irrestricto, establecido por la Ley 27.204, mientras que en países vecinos existen instancias de evaluación previas.

En Chile, los estudiantes deben rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) al finalizar la secundaria. En Brasil, el ingreso se canaliza a través del Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM), que funciona como una prueba general para acceder a la universidad.

A su vez, Brasil aplica desde hace más de dos décadas el Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes (ENADE), una evaluación que mide el nivel de conocimiento de los graduados universitarios, herramienta que no tiene equivalente en el sistema argentino.

Más graduados en la región

El estudio también analizó la evolución de los egresos en la última década. Entre 2013 y 2023, la cantidad de graduados aumentó un 38% en Chile y un 36% en Brasil, mientras que en Argentina el crecimiento fue del 18%.

Otro indicador que refleja la diferencia es la eficacia del sistema universitario. De cada 100 estudiantes que ingresaron en 2019, se graduaron 23 en Argentina para 2023, frente a 38 en Brasil y 76 en Chile.

Para Alieto Aldo Guadagni, director del CEA de la Universidad de Belgrano, el problema excede el ámbito educativo y tiene impacto directo en el desarrollo del país.

“El bajo nivel de graduación y la ausencia de mecanismos de evaluación afectan la formación de capital humano altamente calificado. En el siglo XXI el crecimiento económico depende cada vez más del conocimiento”, sostuvo.

Un debate pendiente sobre la calidad educativa

Los datos del informe se suman a advertencias de organismos internacionales como el Banco Mundial y la UNESCO, que señalan la importancia de fortalecer los sistemas de evaluación y mejorar la calidad educativa para que la expansión de la matrícula universitaria se traduzca en más profesionales formados.

Desde el CEA remarcan que el debate sobre la eficacia del sistema universitario argentino resulta cada vez más urgente. Entre las propuestas planteadas figuran incorporar evaluaciones de desempeño, reforzar la preparación en la escuela secundaria y revisar las políticas de ingreso, con el objetivo de reducir la brecha con otros países de la región.