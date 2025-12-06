Los Pericos y El Plan de la Mariposa se unieron para lanzar "Amor Bonsai": así suena el adelanto

Se trata del tercer adelanto del próximo disco de Los Pericos, un tema que fusiona reggae y poesía, reflejando el cuidado y la libertad de un amor simbólico.

Los Pericos y El Plan de la Mariposa se unieron para crear "Amor Bonsai".

Esta semana salió a la luz Amor Bonsai, el tercer adelanto del próximo disco de Los Pericos. La canción cuenta con la colaboración de El Plan de la Mariposa, haciendo posible una unión única de dos universos musicales.

Este 2025, Los Pericos dejaron en claro que siguen activos y que tienen camino musical para rato. Precisamente, la agrupación liderada por Juanchi Bailerón presentó, previamente, las canciones Inmortal (con Sabino) y Soledad, las cuales también constituyen adelantos de su próximo material de estudio.

Todo sobre Amor Bonsái De acuerdo con lo compartido por la banda, la canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas, está “inspirada en la delicadeza del árbol bonsái”. “La canción utiliza esta metáfora para hablar de un amor que requiere cuidado y dedicación, pero que, a pesar de los intentos por contenerlo, crece libremente hacia el cielo”, señalaron.

Los Pericos lanzaron Amor Bonsai junto a El Plan de la Mariposa El single salió a la luz el jueves 4 de diciembre. Prensa Los Pericos En cuanto a lo sonoro, la pieza presenta calidez y un buen ritmo, combinando el reggae característico de Los Pericos y el estilo poético de El Plan de la Mariposa.

“Amor Bonsái es de las últimas canciones que trabajamos para este disco. Cuando la terminamos de armar nos dimos cuenta de que pedía algo más, otra energía, otro color. Ahí apareció El Plan de la Mariposa. Nos parecía que esta canción encajaba perfecto con ellos y que la colaboración entre dos bandas podía aportar algo distinto”, contaron los integrantes de Los Pericos respecto a la elección de El Plan de la Mariposa para colaborar.