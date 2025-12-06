Los Pericos y El Plan de la Mariposa se unieron para lanzar "Amor Bonsai": así suena el adelanto
Se trata del tercer adelanto del próximo disco de Los Pericos, un tema que fusiona reggae y poesía, reflejando el cuidado y la libertad de un amor simbólico.
Esta semana salió a la luz Amor Bonsai, el tercer adelanto del próximo disco de Los Pericos. La canción cuenta con la colaboración de El Plan de la Mariposa, haciendo posible una unión única de dos universos musicales.
Este 2025, Los Pericos dejaron en claro que siguen activos y que tienen camino musical para rato. Precisamente, la agrupación liderada por Juanchi Bailerón presentó, previamente, las canciones Inmortal (con Sabino) y Soledad, las cuales también constituyen adelantos de su próximo material de estudio.
Todo sobre Amor Bonsái
De acuerdo con lo compartido por la banda, la canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas, está “inspirada en la delicadeza del árbol bonsái”. “La canción utiliza esta metáfora para hablar de un amor que requiere cuidado y dedicación, pero que, a pesar de los intentos por contenerlo, crece libremente hacia el cielo”, señalaron.
En cuanto a lo sonoro, la pieza presenta calidez y un buen ritmo, combinando el reggae característico de Los Pericos y el estilo poético de El Plan de la Mariposa.
“Amor Bonsái es de las últimas canciones que trabajamos para este disco. Cuando la terminamos de armar nos dimos cuenta de que pedía algo más, otra energía, otro color. Ahí apareció El Plan de la Mariposa. Nos parecía que esta canción encajaba perfecto con ellos y que la colaboración entre dos bandas podía aportar algo distinto”, contaron los integrantes de Los Pericos respecto a la elección de El Plan de la Mariposa para colaborar.
Mirá el video de Amor Bonsái, lo nuevo de Los Pericos
“El resultado fue una canción hermosa una coparticipación con El Plan poniendo ambas improntas y mucho amor por la música siendo dos grupos de diferentes generaciones, pero la misma pasión por hacer buena música", concluyeron.
En tanto, el videoclip de Amor Bonsái fue grabado en un vivero, ambientación que refuerza el concepto visual de la canción. En él, los músicos de ambas bandas interpretan el tema rodeados de vegetación en crecimiento, en una puesta simbólica que conecta con la idea de evolución, vida y cuidado constante. La producción audiovisual estuvo a cargo de 4Bismo.