Los objetos prohibidos por el operativo de seguridad en el predio del Cosquín Rock
Cosquín Rock tendrá un amplio despliegue de seguridad desde este sábado. Habrá controles en rutas y restricciones para el ingreso al predio. Conocé la grilla.
El Cosquín Rock 2026 ya palpita una nueva edición y, a pocas horas del arranque, quedó definido el esquema de seguridad que la Policía y la organización diseñó para las dos jornadas musicales que se desarrollarán en el Aeródromo de Santa María de Punilla. En ese marco, se informó qué objetos están prohibidos ingresar al predio.
El encuentro se realizará este sábado 14 y domingo 15 de febrero y contará con un fuerte operativo policial que comenzará incluso antes de que suenen los primeros acordes en el esperado festival de rock.
Te Podría Interesar
Operativo de Seguridad
Desde este viernes a las 22, efectivos de la Policía Caminera y de la Departamental Punilla Norte desplegarán controles en las principales vías de acceso a la localidad.
Dentro y en las inmediaciones del predio funcionará un destacamento policial, una fiscalía móvil para intervenciones rápidas y un stand de Punto Mujer, orientado a la asistencia y contención ante situaciones de violencia o vulnerabilidad.
La apertura de puertas está prevista para las 13 en ambas jornadas. Desde la organización y las autoridades insistieron en la importancia de respetar las indicaciones para disfrutar del evento sin inconvenientes.
Del dispositivo de seguridad participarán efectivos de distintas áreas: SEOM, ETER, Guardia de Infantería, CAP, división Canes, Caballería, Bomberos, Investigaciones Criminales y Patrulla Rural, entre otras dependencias.
Qué no se puede ingresar
El operativo prevé restricciones claras respecto a los elementos permitidos y los prohibidos. En este último grupo, se precisó que no se podrá acceder con pirotecnia, bebidas alcohólicas, aerosoles, encendedores, paraguas y objetos punzocortantes. Tampoco se permitirá el ingreso con elementos que puedan representar riesgo para el público o los artistas.
Además, se recomendó asistir con entrada o pulsera y DNI, evitar conducir si se consumió alcohol y acampar únicamente en zonas habilitadas. También se pidió ubicar con anticipación las salidas de emergencia, los puestos de hidratación y los espacios de atención sanitaria.
Importante grilla musical
El festival volverá a reunir a grandes figuras de la música nacional e internacional, con una grilla que incluye artistas de distintos géneros y generaciones. Como cada año, miles de fanáticos llegarán a Punilla para vivir uno de los eventos más convocantes del país.
Con más de 100 artistas confirmados, el line up incluye a figuras como Ciro y Los Persas, Babasónicos, Airbag, Divididos, El Kuelgue, Fito Páez, La Vela Puerca, Lali y Trueno. Además, destacan artistas internacionales como la banda colombiana Morat y el escocés Franz Ferdinand.
Para esta edición, el festival incorporó una web que permite armar tu propia grilla personalizada para organizar tu agenda para cada día, junto a los horarios y escenarios en los que tocarán tus bandas y artistas favoritos. Una vez finalizada, se puede descargar el cronograma en PDF y llevarlo al predio para no perder tiempo y disfrutar de tus gustos musicales.
Para el primer día, el sábado 14 de febrero, los artistas que tocarán serán:
ESCENARIO NORTE
- 14:30 – Kill Flora
- 15:20 – Eruca Sativa
- 16:30 – El Zar
- 17:50 – Turf
- 19:30 – Dillom
- 21:20 – Babasónicos
- 23:20 – Lali
- 00:40 – Caligaris
ESCENARIO SUR
- 14:30 – Fantasmagoría
- 15:20 – La Mississippi
- 16:30 – Emi
- 17:50 – Cruzando el Charco
- 19:40 – Ciro y Los Persas
- 21:40 – La Vela Puerca
- 23:20 – Las Pelotas
- 00:40 – Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros
ESCENARIO MONTAÑA
- 14:15 – Chechi de Marcos
- 15:00 – Ryan
- 15:50 – Bersuit Vergarabat
- 17:10 – Marilina Bertoldi
- 18:40 – El Kuelgue
- 20:40 – Cuarteto de Nos
- 22:40 – Franz Ferdinand
- 00:00 – The Chemical Brothers (DJ Set)
- 02:00 – Victoria Whynot
ESCENARIO BOOMERANG
- 14:10 – Microtul
- 14:50 – 1915
- 15:40 – Un Muerto Más
- 16:30 – Girl Ultra
- 17:20 – Hermanos Gutiérrez
- 18:20 – Indios
- 19:20 – Estelares
- 20:40 – Abel Pintos
- 21:50 – La Franela
- 23:10 – Coti
- 00:30 – Amigo de Artistas
ESCENARIO CASITA DEL BLUES
- 14:15 – Golo´s Band
- 15:05 – Los Mentidores
- 15:55 – Las Witches
- 16:50 – Le Dracs
- 17:45 – Perro Suizo
- 18:40 – Misty Soul Choir
- 19:35 – Tango & Roll
- 20:30 – Wayra Iglesias
- 21:25 – Los Espíritus
- 22:30 – Piti Fernández
- 23:35 – Les Diabolettes
- La Plaza – Electronic Stage
- 16:00 – Claudio Ricci
- 17:00 – Valentin Huedo B2B Bruz
- 19:00 – Lehar B2B Santiago García
- 21:00 – Sorä
- 22:30 – Arkadyan
ESCENARIO SORPRESA
- 15:50 – Falsed
- 18:40 – Sorpresa
- 22:20 – Sorpresa
Para el segundo día, el domingo 15 de febrero, los artistas que tocarán serán:
ESCENARIO NORTE
- 14:30 – Sofi Mora
- 15:20 – Blair
- 16:30 – Gauchito Club
- 17:50 – Bándalos Chinos
- 19:10 – Fito Páez
- 20:55 – Airbag
- 23:00 – YSY A
- 00:20 – Caras Extrañas
ESCENARIO SUR
- 14:20 – Ainda
- 15:10 – Kapanga
- 16:25 – Pappo x Juanse
- 17:45 – El Plan de la Mariposa
- 19:40 – Divididos
- 21:30 – Trueno
- 23:10 – Guasones
- 00:50 – Louta
ESCENARIO MONTAÑA
- 14:30 – Renzo Leali
- 15:00 – Beats Modernos
- 15:50 – Gustavo Cordera
- 17:00 – Los Pericos
- 18:30 – Silvestre y La Naranja
- 20:20 – Morat
- 22:20 – Las Pastillas del Abuelo
- 00:00 – Peces Raros
- 01:00 – Mariano Mellino
- 02:00 – Franky Wah
ESCENARIO PARAGUAY
- 14:20 – Wanda Jael
- 15:10 – TGK
- 16:10 – Malandro
- 17:20 – Gauchos of the Pampa
- 18:20 – Devendra Banhart
- 19:30 – Dum Chica
- 20:30 – Marky Ramone
- 21:35 – David Ellefson
- 22:35 – CTM
- 23:35 – Six Sex
- 00:45 – El Club de la Serpiente
ESCENARIO LA CASITA DEL BLUES
- 14:15 – Rosy Gomez
- 15:05 – Labios de Sal
- 15:55 – Rudy
- 16:50 – Bulldozer Blues Band
- 17:45 – Cordelias Blues
- 18:40 – Grasshopper’s
- 19:35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso
- 20:40 – Crystal Thomas & Luca Giordano
- 21:45 – Nina Portela
- 22:40 – Xime Monzón
- 23:35 – Loretta Sorbello
LA PLAZA - ELECTRONIC STAGE
- 16:00 – Lourdes Lourdes
- 17:00 – Glauco Di Mambro
- 18:00 – Brigado Crew
- 19:30 – Deer Jade
- 21:00 – Franky Wah
- 22:30 – Kölsch
- 00:00 – Matias Tanzmann
ESCENARIO SORPRESA
- 15:50 – Golden Floyd
- 17:10 – Sorpresa
- 22:20 – Agarrate Catalina
Dónde ver el Cosquín Rock 2026
Cabe recordar que los dos días del Cosquín Rock serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+. La cobertura incluirá los tres escenarios principales y comenzará a las 14.30 en ambas jornadas. Los usuarios podrán ir cambiando de escenario según prefieran para no perderse ninguno de los shows.
Además, a partir de las 18.30, la plataforma ofrecerá una transmisión especial conducida por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino, con entrevistas exclusivas durante el festival con algunos de los artistas que integran la grilla.