Los objetos prohibidos por el operativo de seguridad en el predio del Cosquín Rock

El Cosquín Rock 2026 ya palpita una nueva edición y, a pocas horas del arranque, quedó definido el esquema de seguridad que la Policía y la organización diseñó para las dos jornadas musicales que se desarrollarán en el Aeródromo de Santa María de Punilla. En ese marco, se informó qué objetos están prohibidos ingresar al predio.

El encuentro se realizará este sábado 14 y domingo 15 de febrero y contará con un fuerte operativo policial que comenzará incluso antes de que suenen los primeros acordes en el esperado festival de rock.

Desde este viernes a las 22, efectivos de la Policía Caminera y de la Departamental Punilla Norte desplegarán controles en las principales vías de acceso a la localidad.

Dentro y en las inmediaciones del predio funcionará un destacamento policial , una fiscalía móvil para intervenciones rápidas y un stand de Punto Mujer, orientado a la asistencia y contención ante situaciones de violencia o vulnerabilidad.

La apertura de puertas está prevista para las 13 en ambas jornadas. Desde la organización y las autoridades insistieron en la importancia de respetar las indicaciones para disfrutar del evento sin inconvenientes.

Del dispositivo de seguridad participarán efectivos de distintas áreas: SEOM, ETER, Guardia de Infantería, CAP, división Canes, Caballería, Bomberos, Investigaciones Criminales y Patrulla Rural, entre otras dependencias.

Qué no se puede ingresar

El operativo prevé restricciones claras respecto a los elementos permitidos y los prohibidos. En este último grupo, se precisó que no se podrá acceder con pirotecnia, bebidas alcohólicas, aerosoles, encendedores, paraguas y objetos punzocortantes. Tampoco se permitirá el ingreso con elementos que puedan representar riesgo para el público o los artistas.

Además, se recomendó asistir con entrada o pulsera y DNI, evitar conducir si se consumió alcohol y acampar únicamente en zonas habilitadas. También se pidió ubicar con anticipación las salidas de emergencia, los puestos de hidratación y los espacios de atención sanitaria.

Importante grilla musical

El festival volverá a reunir a grandes figuras de la música nacional e internacional, con una grilla que incluye artistas de distintos géneros y generaciones. Como cada año, miles de fanáticos llegarán a Punilla para vivir uno de los eventos más convocantes del país.

Con más de 100 artistas confirmados, el line up incluye a figuras como Ciro y Los Persas, Babasónicos, Airbag, Divididos, El Kuelgue, Fito Páez, La Vela Puerca, Lali y Trueno. Además, destacan artistas internacionales como la banda colombiana Morat y el escocés Franz Ferdinand.

Para esta edición, el festival incorporó una web que permite armar tu propia grilla personalizada para organizar tu agenda para cada día, junto a los horarios y escenarios en los que tocarán tus bandas y artistas favoritos. Una vez finalizada, se puede descargar el cronograma en PDF y llevarlo al predio para no perder tiempo y disfrutar de tus gustos musicales.

Para el primer día, el sábado 14 de febrero, los artistas que tocarán serán:

ESCENARIO NORTE

14:30 – Kill Flora

15:20 – Eruca Sativa

16:30 – El Zar

17:50 – Turf

19:30 – Dillom

21:20 – Babasónicos

23:20 – Lali

00:40 – Caligaris

ESCENARIO SUR

14:30 – Fantasmagoría

15:20 – La Mississippi

16:30 – Emi

17:50 – Cruzando el Charco

19:40 – Ciro y Los Persas

21:40 – La Vela Puerca

23:20 – Las Pelotas

00:40 – Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros

los piojos cosquin rock (2).jpg Diario La Voz del Interior

ESCENARIO MONTAÑA

14:15 – Chechi de Marcos

15:00 – Ryan

15:50 – Bersuit Vergarabat

17:10 – Marilina Bertoldi

18:40 – El Kuelgue

20:40 – Cuarteto de Nos

22:40 – Franz Ferdinand

00:00 – The Chemical Brothers (DJ Set)

02:00 – Victoria Whynot

ESCENARIO BOOMERANG

14:10 – Microtul

14:50 – 1915

15:40 – Un Muerto Más

16:30 – Girl Ultra

17:20 – Hermanos Gutiérrez

18:20 – Indios

19:20 – Estelares

20:40 – Abel Pintos

21:50 – La Franela

23:10 – Coti

00:30 – Amigo de Artistas

Lali se pronunció sobre el escenario del Cosquín Rock Foto: Télam Lali se pronunció sobre el escenario del Cosquín Rock Foto: Télam

ESCENARIO CASITA DEL BLUES

14:15 – Golo´s Band

15:05 – Los Mentidores

15:55 – Las Witches

16:50 – Le Dracs

17:45 – Perro Suizo

18:40 – Misty Soul Choir

19:35 – Tango & Roll

20:30 – Wayra Iglesias

21:25 – Los Espíritus

22:30 – Piti Fernández

23:35 – Les Diabolettes

La Plaza – Electronic Stage

16:00 – Claudio Ricci

17:00 – Valentin Huedo B2B Bruz

19:00 – Lehar B2B Santiago García

21:00 – Sorä

22:30 – Arkadyan

ESCENARIO SORPRESA

15:50 – Falsed

18:40 – Sorpresa

22:20 – Sorpresa

Fito Páez 2

Para el segundo día, el domingo 15 de febrero, los artistas que tocarán serán:

ESCENARIO NORTE

14:30 – Sofi Mora

15:20 – Blair

16:30 – Gauchito Club

17:50 – Bándalos Chinos

19:10 – Fito Páez

20:55 – Airbag

23:00 – YSY A

00:20 – Caras Extrañas

ESCENARIO SUR

14:20 – Ainda

15:10 – Kapanga

16:25 – Pappo x Juanse

17:45 – El Plan de la Mariposa

19:40 – Divididos

21:30 – Trueno

23:10 – Guasones

00:50 – Louta

ESCENARIO MONTAÑA

14:30 – Renzo Leali

15:00 – Beats Modernos

15:50 – Gustavo Cordera

17:00 – Los Pericos

18:30 – Silvestre y La Naranja

20:20 – Morat

22:20 – Las Pastillas del Abuelo

00:00 – Peces Raros

01:00 – Mariano Mellino

02:00 – Franky Wah

Gustavo Cordera presentó un nuevo disco Foto: gentileza prensa Gustavo Cordera presentó un nuevo disco Foto: gentileza prensa

ESCENARIO PARAGUAY

14:20 – Wanda Jael

15:10 – TGK

16:10 – Malandro

17:20 – Gauchos of the Pampa

18:20 – Devendra Banhart

19:30 – Dum Chica

20:30 – Marky Ramone

21:35 – David Ellefson

22:35 – CTM

23:35 – Six Sex

00:45 – El Club de la Serpiente

ESCENARIO LA CASITA DEL BLUES

14:15 – Rosy Gomez

15:05 – Labios de Sal

15:55 – Rudy

16:50 – Bulldozer Blues Band

17:45 – Cordelias Blues

18:40 – Grasshopper’s

19:35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso

20:40 – Crystal Thomas & Luca Giordano

21:45 – Nina Portela

22:40 – Xime Monzón

23:35 – Loretta Sorbello

LA PLAZA - ELECTRONIC STAGE

16:00 – Lourdes Lourdes

17:00 – Glauco Di Mambro

18:00 – Brigado Crew

19:30 – Deer Jade

21:00 – Franky Wah

22:30 – Kölsch

00:00 – Matias Tanzmann

ESCENARIO SORPRESA

15:50 – Golden Floyd

17:10 – Sorpresa

22:20 – Agarrate Catalina

Dónde ver el Cosquín Rock 2026

Cabe recordar que los dos días del Cosquín Rock serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+. La cobertura incluirá los tres escenarios principales y comenzará a las 14.30 en ambas jornadas. Los usuarios podrán ir cambiando de escenario según prefieran para no perderse ninguno de los shows.

Además, a partir de las 18.30, la plataforma ofrecerá una transmisión especial conducida por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino, con entrevistas exclusivas durante el festival con algunos de los artistas que integran la grilla.