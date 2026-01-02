Presenta:

Los nuevos y "jugosos" descuentos que Cuenta DNI anunció para enero

Arrancó el año y Cuenta DNI renovó sus beneficios para enero, con descuentos en supermercados, comercios de barrio, ferias, gastronomía y más.

Arrancó el 2026 con nuevas promos de Cuenta DNI para ahorrar en las vacaciones

Con el inicio del 2026, Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una de las herramientas clave para ahorrar en el día a día. La billetera digital del Banco Provincia lanzó un nuevo paquete de descuentos para enero, pensado para acompañar el mayor gasto típico de las vacaciones y el arranque del año, tanto en la Costa Atlántica como en el resto del territorio bonaerense.

Los beneficios alcanzan a supermercados, comercios de cercanía, ferias y mercados, además de sumar propuestas especiales vinculadas al verano y la gastronomía. Como ocurrió en diciembre, las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través del banco público bonaerense mantienen un 5% adicional de ahorro en los descuentos vigentes en supermercados.

Cuenta DNI en supermercados durante enero

Durante todo enero, Cuenta DNI ofrece promociones de lunes a sábado en distintas cadenas, con condiciones que varían según el comercio:

  • Día: 20% de descuento los lunes, con un tope de $8.000 por día, a partir de compras de $20.000.
  • Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope semanal de $6.000 desde consumos de $30.000. Participan cadenas como 5mentarios, Actual, Don Luis, La Amistad, Red Minicosto, Super Caseros, San Lorenzo y otras.
  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con un tope de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursal.
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución en el acto en todas sus tiendas.
  • Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope, desde tickets de $40.000.
  • Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope y con reintegro inmediato.

Verano, gastronomía y comercios de barrio con Cuenta DNI

Entre las novedades más fuertes de enero, Cuenta DNI suma promociones especiales de temporada en balnearios y comercios adheridos de destinos turísticos bonaerenses. El beneficio incluye marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro, Chichilo, El Topo y varias más, además de balnearios reconocidos de la Costa Atlántica.

También se lanzó un beneficio especial en gastronomía, con un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en locales adheridos, ideal para salidas durante el receso estival.

En paralelo, la promo en comercios de barrio se amplió e incorpora carnicerías, granjas y pescaderías. El descuento es del 20% todos los viernes, con un nuevo tope de $5.000 por semana. Como enero tiene cinco viernes, el ahorro mensual en este rubro puede llegar a $25.000 si se aprovecha cada semana.

Siguen vigentes además los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, con 40% de ahorro diario y tope semanal de $6.000, junto con beneficios en universidades, librerías, farmacias y perfumerías.

Desde el Banco Provincia recordaron que toda la agenda actualizada de Cuenta DNI se puede consultar a partir del 2 de enero en las cuentas oficiales de la entidad en redes sociales, donde se detallan topes, días y comercios adheridos para aprovechar al máximo los descuentos durante todo el mes.

