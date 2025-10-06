Los consejos de Shein y temu para realizar compras online más baratas

Las plataformas de comercio electrónico Temu y Shein se consolidan como opciones predilectas para quienes buscan precios competitivos y variedad de productos con descuento . Pero además de sus tarifas base atractivas, estas empresas aplican técnicas específicas que permiten a los compradores obtener descuentos adicionales.

Estas estrategias de parte de ambas plataformas puede servir para fomentar cada vez más que los usuarios hagan compras, aprovechando el boom de ambas apps, y que el cliente pueda seguir obteniendo una experiencia formidable.

Una de las técnicas consiste en dejar productos seleccionados en el carrito de compras , pero sin completar la compra de inmediato. Al notar que el usuario abandona el proceso antes de pagar, los sistemas envían alertas o cupones especiales para motivar que se concrete la operación. Esta estrategia busca recuperar ventas en riesgo mediante incentivos personalizados.

Muchas promociones de Temu y Shein están sincronizadas con horarios del mercado asiático. Por ello, comprar durante la madrugada o en horas menos comunes en Argentina puede activar descuentos adicionales ocultos que no aparecen durante el día. También es útil prestar atención a fechas internacionales como Black Friday o festividades chinas, momento en que las rebajas pueden combinarse y volverse mucho más generosas.

3. Ser usuario frecuente y participar de dinámicas de fidelización

Shein premia la constancia: ingresar a su aplicación cada día permite acumular puntos que luego se convierten en descuentos. Por su parte, Temu incentiva las recomendaciones (a través de créditos para quienes invitan a amigos) y ofrece minijuegos dentro de su plataforma que otorgan cupones al usuario que participa activamente. De esta manera, mientras más interactúan los compradores, más posibilidades tienen de conseguir rebajas.

La clave está en combinar estas tácticas: dejar el carrito listo, aprovechar horarios estratégicos y mantenerse activo en la plataforma. Si el usuario también estudia las notificaciones de ofertas relámpago y aprovecha fechas comerciales, puede multiplicar sus ahorros.

Estas estrategias no garantizan descuentos automáticos, pero para quienes compran con frecuencia y prestan atención a las dinámicas internas de cada app, pueden resultar en beneficios reales y ahorro significativo en cada adquisición.