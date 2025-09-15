Cómo conseguir ropa en Shein a menos de $4.000: todas las ofertas

El boom de Shein llegó a la Argentina para ofrecer a los clientes precios más baratos y mejores ofertas en todo sentido.

Shein: la plataforma que llegó para cambiarlo todo.

Shein, la tienda online de origen chino, se consolidó rápidamente entre los jóvenes argentinos por sus precios bajos, diseños que se renuevan constantemente y tiempos de entrega relativamente cortos. A continuación, te contamos cómo comprar ropa desde unos $3.600 y qué detalles es importante no pasar por alto.

Mientras que los argentinos siguen rompiendo récords a la hora de comprar indumentaria en el exterior a precios más baratos, profundizando así la crisis en la industria nacional en ese rubro, Shein redobla la apuesta y anunció que seguirá bajando los valores hacia el futuro.

Los precios de Shein en ropa muy barata Algunas ofertas son muy accesibles y pueden rondar los $4.000 como por ejemplo:

Tops por aproximadamente $3.600 .

Remeras simples desde cerca de $4.100 .

Blusas con estampados por menos de $6.500 .

Vestidos por alrededor de $6.000 .

Jeans desde $7.999.

También hay variedad en artículos como mochilas, brochas de maquillaje, zapatillas ligeras o accesorios, todos con precios bastante inferiores a los que se encuentran habitualmente en el mercado local.