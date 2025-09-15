Cómo conseguir ropa en Shein a menos de $4.000: todas las ofertas
El boom de Shein llegó a la Argentina para ofrecer a los clientes precios más baratos y mejores ofertas en todo sentido.
Shein, la tienda online de origen chino, se consolidó rápidamente entre los jóvenes argentinos por sus precios bajos, diseños que se renuevan constantemente y tiempos de entrega relativamente cortos. A continuación, te contamos cómo comprar ropa desde unos $3.600 y qué detalles es importante no pasar por alto.
Mientras que los argentinos siguen rompiendo récords a la hora de comprar indumentaria en el exterior a precios más baratos, profundizando así la crisis en la industria nacional en ese rubro, Shein redobla la apuesta y anunció que seguirá bajando los valores hacia el futuro.
Te Podría Interesar
Los precios de Shein en ropa muy barata
Algunas ofertas son muy accesibles y pueden rondar los $4.000 como por ejemplo:
Tops por aproximadamente $3.600.
Remeras simples desde cerca de $4.100.
Blusas con estampados por menos de $6.500.
Vestidos por alrededor de $6.000.
Jeans desde $7.999.
También hay variedad en artículos como mochilas, brochas de maquillaje, zapatillas ligeras o accesorios, todos con precios bastante inferiores a los que se encuentran habitualmente en el mercado local.
Envío, descuentos y aranceles en Shein
-
Shein ofrece descuento del 20 % para quienes hacen su primera compra.
El envío es gratuito desde cierto monto mínimo de compra, lo cual incentiva sumar productos para evitar ese costo extra.
Según la información vigente, los pedidos por debajo de $56.051 tienen un cargo fijo de envío. Por encima de ese límite, el envío se elimina.
En cuanto a impuestos o tasas de importación, Shein se encarga de algunos aranceles, lo que simplifica bastante para el comprador.
La plataforma estima que los pedidos tardan al menos 20 días en llegar desde que se confirma el pago. Ese plazo puede extenderse por distintos motivos: problemas aduaneros, errores en la dirección, demoras logísticas, hasta circunstancias climáticas.
Cómo comprar en Shein con descuento
-
Entrar a la web o usar la aplicación de Shein.
Elegir los productos que te interesan, definir talla, color, cantidad, y añadirlos al carrito. Es importante usar la tabla de talles para evitar devoluciones.
Revisar lo que tiene el carrito y modificar si fuera necesario.
Iniciar sesión o registrarse con un correo electrónico.
Completar los datos de envío, dirección y facturación, elegir el método de pago, y aplicar si se cuenta con cupones o puntos de descuento.
Confirmar la compra, asegurándose de que todos los datos estén correctos.
En Argentina existe un tope de cinco compras por año en plataformas como Shein, bajo las normas del régimen de importaciones para uso personal. Eso busca controlar la cantidad de productos que ingresan al país y que las compras no tomen carácter comercial de manera encubierta.