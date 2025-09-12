Paso a paso: cómo tomarte las medidas para comprar ropa en Shein

La plataforma china llegó a la Argentina y es furor entre los consumidores. La ropa es lo más demandado dentro del mercado de Shein.

Shein ha llegado para revolucionar el mercado. Es por eso que surgen diversos cuestionamientos a la hora de comprar productos en la plataforma china. Entre las consultas más destacadas, se encuentran las referidas a la guía de talles y medidas, por lo que es importante tener en cuenta que se trata solo de una referencia y que las dimensiones pueden variar según el modelo de la prenda.

Si bien la guía de talles de Shein es bastante precisa, es necesario que antes de escoger cualquier prenda, tomes tus propias medias con precisión y luego las compares con la tabla de talles. Este paso a paso te ayudará a elegir con certeza.

reciclar ropa (1) Shein ha llegado a revolucionar la manera de consumo de los argentinos. Canva

Estas son las medidas corporales a tener en cuenta para comprar en Shein Busto: para medir la circunferencia de tu pecho, debés colocar la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu busto.

Cintura: asegurate que la cinta métrica se ajuste cómodamente al contorno de tu cintura. Apoyala en la parte más estrecha de la cintura.

Caderas: para medir tus caderas, parate con los pies juntos y medí alrededor de la parte más ancha de tus caderas.